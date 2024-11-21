Синоптики предупреждают о сильных дождях и грозах в Сочи

По прогнозам метеорологов, в ночь на 22 ноября и в утренние часы пятницы Сочи столкнется с неблагоприятными погодными явлениями. Ожидаются местами сильные дожди, грозы, а также усиление юго-восточного ветра с порывами до 20 м/с, сообщает пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В связи с предстоящими изменениями погоды все городские службы перевели в режим повышенной готовности. Жителям и туристам рекомендуют соблюдать осторожность. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует обращаться по номеру 112 с мобильных телефонов.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочи и Сириусе прогнозируют усиление ветра. Порывы могут достигать 15–20 м/с.

Мария Удовик