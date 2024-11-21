Вокзал Адлера стал лидером по количеству отправленных пассажиров на сетях СКЖД

С начала 2024 года с вокзала Адлера отправились 6,8 млн пассажиров. Это самый высокий показатель на вокзалах СКЖД, сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

«Вокзалы Черноморского побережья снова в лидерах. На них пришлась наибольшая нагрузка по организации отправки пассажиров за 10 месяцев 2024 года среди крупнейших вокзалов Северо-Кавказской магистрали», – отмечается в публикации.

Второе место после Адлера занимает вокзал Сочи – 4,4 млн отправленных пассажиров. Тройку лидеров замыкает Ростов-Главный – 3,9 млн отправленных пассажиров. С небольшим отставанием идет Краснодар-1 (3,6 млн человек). Далее в списке Анапа (1,6 млн), Туапсе (1,4 млн), Лазаревская (1,28 млн), Кисловодск (1,27 млн) и другие станции.

Всего с начала 2024 года с крупнейших вокзалов СКЖД отправили 37,8 млн пассажиров, что на 8% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Учитывались пассажиры, отправлявшиеся как в пригородном, так и в дальнем сообщениях.

Вокзал Адлера остается лидером по пассажиропотоку. Он занимал первую строчку также в сентябре — по итогам января-августа.

Вячеслав Рыжков