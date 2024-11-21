Посещаемость игорной зоны «Красная Поляна» выросла на 12%

С января по ноябрь 2024 года сочинскую игорную зону «Красная Поляна» посетили 707 тыс. человек. Турпоток вырос на 12% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом (631 тыс.), сообщает пресс-служба Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС, объединяет все легально действующие в России игорные зоны).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Красная Поляна» сохраняет лидирующие позиции по посещаемости с 2022 года. При этом наиболее активный прирост гостей в январе—ноябре 2024 года зафиксирован у казино в Алтайском крае «Сибирская монета» — более чем в два раза. Казино посетили 160 тыс. человек (71 тыс. годом ранее). Игорную зону «Янтарная» в Калининградской области за указанный период посетили 356 тыс. человек против 204 тыс. в 2023 году (+75%). Всего с начала года указанные казино посетили 1,2 млн человек, это на 35% больше, чем годом ранее.

Большую часть налогов из всех игорных зон в бюджет перечислила «Красная Поляна» — 1,3 млрд руб. Общая сумма налоговых отчислений по трем игорным зонам составила 1,6 млрд руб. (+4% за год). Одним из ключевых факторов роста для «Красной Поляны» эксперты называют развитие событийного туризма.

Вячеслав Рыжков