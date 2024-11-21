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В Сочи загорелась квартира в 25-этажном жилом доме

В четверг, 21 ноября, на улице Пластунская в Сочи в 25-этажном жилом доме произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 17:26. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что огонь охватил 10 кв. м на пятом этаже ЖК.

Локализовать возгорание удалось в 17:40 на площади 10 кв. м. Открытое горение ликвидировали спустя три минуты.

Полностью потушить пожар удалось в 17:45. По предварительным данным, пострадавших нет, уточнили «Ъ-Сочи» в МЧС. К тушению привлекли 10 спасателей, а также три единицы техники.

Мария Удовик

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