В горах Сочи ремонтируют подпорные стены

На автодороге от горноклиматического курорта «Альпика-Сервис» до финишной зоны горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи идет ремонт подпорных стен. В рамках исполнения контракта, заключенного региональным минтрансом, дорожники отремонтируют 12 подпорных стен общей длиной более 1,6 км, сообщает пресс-служба министерства транспорта Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для восстановления несущей способности подпорных стен, обеспечения требуемых транспортно-эксплуатационных показателей и безопасности дорожного движения на участке автомобильной дороги будет выполнен ряд работ. В их числе демонтаж дефектных участков и поверхности подпорных стен, пескоструйная обработка поверхности, отбивка ослабленного бетона, очистка и устройство дренажных каналов в подпорных стенах и другие.

Специалисты, в частности, займутся устройством монолитных облицовочных панелей и анкерных свай. Облицовочные панели покроют финишным ремонтным составом. Заменят существующее барьерное ограждение.

Подрядчик сейчас занимается установкой анкеров под облицовочные панели, устраивает лучевые скважины под дренажи. Ведется первый этап работ. Срок их завершения не уточняется.

Вячеслав Рыжков