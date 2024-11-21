Глава Сочи поручил усилить работу по борьбе с самостроями

Глава Сочи Андрей Прошунин распорядился усовершенствовать механизм выявления самостроев в Сочи на ранних стадиях – с котлована. Власти курорта в этом вопросе рассчитывают на помощь общественников и бдительных горожан, написал мэр в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господин Прошунин заявил, что администрации «уже удается переломить ситуацию». Он напомнил, что число нарушений градостроительного законодательства снизилось вдвое. При этом, по словам мэра, несознательных застройщиков «все еще хватает».

«С этим согласны постоянные участники нашей рабочей группы, в которой коллеги из правоохранительных, силовых и контрольно-надзорных органов. В этом месяце расширили состав. Теперь в нее входят новые ведомства – Росреестр и краевой департамент по надзору в сфере строительства», – рассказал мэр.

Господин Прошунин отметил, что на многие объекты с признаками самовольного строительства на территории курорта есть решения судов о сносе. Власти ищут правовые и финансовые возможности их исполнить. Одним из перспективных направлений мэр назвал включение в договоры комплексного развития территорий обязательства инвестора по сносу самостроев. Однако, отметил глава Сочи, нужна экспертная юридическая оценка этой инициативы, чтобы применять ее на практике.

Вячеслав Рыжков