Из Абхазии в Россию ввезли 5,5 тысяч тонн мандаринов

Продолжаются поставки мандаринов из Абхазии в Россию. В сутки через таможенный пост МАПП «Адлер» Краснодарской таможни грузовым транспортом ввозится до 500 тонн плодов, рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С начала октября из соседней республики ввезли уже 5,5 тыс. тонн мандаринов, а также другую сельскохозяйственную продукцию. Это, в частности, 650 тонн фейхоа, 180 тонн хурмы, 75 тонн лимонов, 225 тонн ореха. Всего таможенники проверили около 7 тыс. тонн продукции. В Управлении напомнили, что таможенные операции в отношении скоропортящейся продукции проводятся в приоритетном порядке, в максимально сжатые сроки.

«Ъ-Сочи» писал, что поставки мандаринов из Абхазии на южнороссийский рынок идут без перебоев, несмотря на недавние протесты в соседней республике. На октябрь—декабрь приходится пик экспорта абхазских мандаринов. Объем поставок обычно превышает 20 тыс. тонн.

Вячеслав Рыжков