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В горах Сочи согласовали проект единой пешеходной зоны

Власти Краснодарского края совместно с представителями горнолыжных курортов согласовали проект единой пешеходной зоны в горах Сочи. При этом источники финансирования пока не определили, сообщили в пресс-службе регионального министерства курортов.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В министерстве отметили, что тема создания пешеходной прогулочной зоны на территории горно-туристического кластера на сегодняшний день остается актуальной. Проекты строительство согласовали с самими курортами, администрацией Сочи. Сейчас решается вопрос об источниках финансирования.

В части объединения горнолыжных курортов «Красная Поляна», «Газпром Поляна» и «Роза Хутор», поселков Красная Поляна и Эсто-Садок годом ранее за свой счет запустили траволаторы – пассажирские конвейеры.

«Ъ-Сочи» писал, что власти курорта заключили соглашение о развитии канатного транспорта. Мэрия вместе с инвестором проведет исследование транспортных и градостроительных особенностей Сочи. На основе пассажиропотока определят перспективные маршруты.

Вячеслав Рыжков

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