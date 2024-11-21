В горах Сочи согласовали проект единой пешеходной зоны

Власти Краснодарского края совместно с представителями горнолыжных курортов согласовали проект единой пешеходной зоны в горах Сочи. При этом источники финансирования пока не определили, сообщили в пресс-службе регионального министерства курортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В министерстве отметили, что тема создания пешеходной прогулочной зоны на территории горно-туристического кластера на сегодняшний день остается актуальной. Проекты строительство согласовали с самими курортами, администрацией Сочи. Сейчас решается вопрос об источниках финансирования.

В части объединения горнолыжных курортов «Красная Поляна», «Газпром Поляна» и «Роза Хутор», поселков Красная Поляна и Эсто-Садок годом ранее за свой счет запустили траволаторы – пассажирские конвейеры.

«Ъ-Сочи» писал, что власти курорта заключили соглашение о развитии канатного транспорта. Мэрия вместе с инвестором проведет исследование транспортных и градостроительных особенностей Сочи. На основе пассажиропотока определят перспективные маршруты.

Вячеслав Рыжков