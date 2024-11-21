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От какаду до гаубиц

Россия и Северная Корея развивают сотрудничество, о деталях которого доподлинно неизвестно

Россия и КНДР продолжают расширять сотрудничество в торгово-экономической сфере. Протокол о намерениях в этой области был подписан на днях в ходе визита в КНДР министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, сопредседательствующего в российско-северокорейской межправительственной комиссии. Он также анонсировал увеличение числа чартерных рейсов между странами. Пока существует лишь авиасообщение между Владивостоком и Пхеньяном, но вскоре, по информации “Ъ”, перелеты в столицу КНДР начнутся и из Москвы. Между тем в Сеуле утверждают, что не менее активно Россия и КНДР продолжают налаживать военно-техническое сотрудничество.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов (в центре) в Пхеньяне

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов (в центре) в Пхеньяне

Фото: Reuters

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов (в центре) в Пхеньяне

Фото: Reuters

По итогам 11-го заседания межправительственной комиссии, прошедшего в Пхеньяне на текущей неделе, Россия и КНДР подписали новый протокол о расширении сотрудничества, охватывающий сферы экономики, торговли, науки, технологий и туризма. Об этом в четверг уже по завершении мероприятия сообщило северокорейское информагентство ЦТАК. Никаких деталей СМИ не привело, однако днем ранее министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, являющийся сопредседателем межправкомиссии с российской стороны, рассказал, что страны, в частности, договорились об увеличении числа чартерных рейсов.

«За девять месяцев 2024 года туристический поток между Россией и КНДР составил свыше 5 тыс. человек. Более 70% его приходится на авиасообщение. Стороны договорились увеличить количество чартерных рейсов между странами. При этом их планируется запустить не только с востока России, но и из крупных городов страны»,— отметило Минприроды РФ.

Сейчас авиасообщение осуществляется лишь между Владивостоком и Пхеньяном. Но в ближайшее время стороны планируют организовать рейсы до северокорейской столицы и из Москвы. «Насколько мне известно, собираемся продвигать наши дружественные отношения в сфере туризма и открывать рейсы из Москвы. Точные даты пока неизвестны. Пока только планы»,— сказала “Ъ” гендиректор туркомпании «Восток Интур» Инна Мухина. К слову, в начале ноября эта базирующаяся во Владивостоке компания, на которую приходится организация значительной доли всех турпоездок в КНДР, открыла офис в российской столице.

Знаком все большей близости двух стран, подписавших в нынешнем году договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, стал и тот факт, что северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые лично принял сопредседателя межправкомиссии. Господин Козлов, кстати, приехал в Пхеньян с роскошным подарком от российского лидера Владимира Путина корейскому народу: в Центральный зоопарк Пхеньяна было доставлено более 70 животных из Московского зоопарка, включая африканского льва, 2 бурых медведей, пару яков, 5 белых какаду и десятки других видов птиц.

Между тем в соседней с КНДР Южной Корее, пристально отслеживающей все контакты Пхеньяна и Москвы, на текущей неделе выступили с новыми утверждениями о расширении военного сотрудничества двух стран.

20 ноября в парламенте Южной Кореи прошел закрытый брифинг, на котором представители Национальной разведывательной службы (The National Intelligence Service — NIS) заявили о новых поставках северокорейских артиллерийских систем в Россию. По их данным, из Пхеньяна на линию фронта с Украиной ушли 170-миллиметровые самоходные орудия и 240-миллиметровые реактивные системы залпового огня. А поскольку российские военные не используют этот тип артиллерии, вместе с оружием в Россию якобы направился и северокорейский персонал, задача которого обучить россиян, как этим пользоваться и как обслуживать. Ранее с аналогичными утверждениями выступило британское издание Financial Times, по данным которого за последние недели Северная Корея отправила в Россию около 50 самоходных гаубиц собственного производства, а также 20 реактивных систем залпового огня.

Кроме того, на брифинге в среду представители NIS заявили, что к концу октября на территорию Курской области было переброшено уже порядка 11 тыс. северокорейских солдат, которые до того успели пройти обучение на северо-востоке России.

Одновременно с этим любопытные детали разузнала американская газета The Wall Street Journal. По данным издания, ссылающегося на неких украинских и южнокорейских чиновников, Пхеньян отрядил в Россию третье лицо в армии КНДР — замглавы Генштаба Корейской народной армии Ким Ён Бока. Как утверждается, в задачи этого человека входит сбор информации о ведении боевых действий с целью «подготовки почвы для будущих развертываний» военных КНДР на территории России.

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Москва и Пхеньян, напомним, всегда решительно отвергали информацию о поставках из КНДР в Россию снарядов и вооружений, а также не подтверждали факт развертывания в РФ северокорейских военных. В конце октября российский президент, комментируя вопрос о «спутниковых снимках», на которых якобы изображены войска КНДР на российской территории, отметил лишь полушутя, что «снимки — вещь серьезная, если есть снимки, значит, они чего-то отражают». При этом в Москве неизменно подчеркивали: сотрудничество двух стран в рамках подписанного в июне Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, включающего в том числе пункт о военной помощи в случае агрессии против одной из сторон, не должно тревожить внешних игроков. «Что и как мы будем делать — это уже наше дело в рамках этой статьи»,— отмечал Владимир Путин.

Наталия Портякова

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