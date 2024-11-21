Гордуму попросили предоставить «Екатеринбург Арене» налоговые льготы на пять лет

Замминистра физической культуры и спорта Свердловской области Сергей Набоких попросил депутатов екатеринбургской городской думы одобрить льготы на земельный налог для «Екатеринбург Арены». Во время выступления на думской комиссии о деятельности арены, он предложил ввести послабления на срок в пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Депутат Александр Колесников возмутился, что вопрос комиссии заключался в том, чтобы рассмотреть деятельность «Екатеринбург Арены», а не «снять налоги». Он предложил обратиться по этому поводу к комиссии по физической культуре и спорту, а на текущем заседании обсудить поставленный вопрос.

Гендиректор «Екатеринбург Арены» Евгений Нохрин сообщил, что в 2024 году на содержание арены было выделено 175,18 млн руб. При этом план по собственным доходам составляет 79 млн руб., на данный момент выполнено 67 млн руб., прогнозируются доходы в размере 81 млн руб.

Господин Нохрин уточнил, что на окупаемость у арены не удается выйти из-за услуг, которые она предоставляет Свердловской области и Екатеринбургу. Сергей Набоких отметил, что для выхода на самоокупаемость необходимо снижать себестоимость затрат и привлекать внебюджетные источники дохода. По его словам, себестоимость затрат на эксплуатацию уже снижена, а для привлечения дохода необходимы инвестиции, например, в организацию рекреационных услуг.

Отвечая на вопросы депутатов, господин Нохрин уточнил, что невозможно посчитать, сколько затрат приносят временные конструкции («уши») арены, установленные во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Убрать их смогут тогда, когда на это появится федеральное финансирование. Депутат от «Единой России» Алексей Смирнов спросил, зачем убирать конструкции, если дополнительных затрат они не несут. После обсуждения он уточнил, что ответа на свой вопрос так и не получил.

Депутаты приняли доклад к сведению и предложили в дальнейшем рассмотреть вопрос о налоговой льготе.

Напомним, временные трибуны «Екатеринбург Арены» запланировано убрать в 2025 году. Общая стоимость работ составит 877,36 млн руб., из федерального бюджета на них выделят 833,49 млн руб.

Анна Капустина