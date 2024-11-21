В России может появиться универсальный платежный QR-код при безналичной оплате

Группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла в нижнюю палату парламента законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода при безналичной оплате товаров, работ и услуг. Банки могут обязать давать клиентам реквизиты перевода или ссылку только через платежный код от единого оператора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Документ предполагает внесение поправок в законы «О Центральном банке» и «О национальной платежной системе», размещен в электронной базе данных Госдумы. Банки для работы с универсальным платежным QR-кодом должны будут перенастроить как собственные технические устройства, так и устройства своих клиентов — торгово-сервисных предприятий. Законопроект также поручает Центробанку определить сроки, в течение которых банки должны обеспечить клиентам возможность осуществлять переводы по универсальному QR-коду.

Предполагается, что универсальный QR-код сделает процесс оплаты более удобным для клиентов. При совершении покупок в розничных магазинах не нужно будет выбирать среди множества QR-кодов: достаточно отсканировать универсальный и выбрать способ оплаты. Универсальный QR-код позволяет принимать платежи во всей эквайринговой сети системы быстрых платежей.

Национальная система платежных карт (НСПК) запустила пилотный проект по внедрению универсального QR-кода в конце июня, он завершился в октябре. 21 октября ЦБ предложил обязать банки использовать только универсальный QR-код от НСПК. Глава регулятора Эльвира Набиуллина при этом заверила, что речь не идет о «битве» регулятора и банков за контроль над рынком.

Подробности — в материале «Ъ» «QR-коды сравнялись по услугам».