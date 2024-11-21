Госдума упрощает оформление мелких ДТП

Госдума приняла в первом чтении поправки к закону об ОСАГО, упрощающие оформление мелких ДТП без участия полиции: автовладельцам разрешат направлять извещение об аварии, используя приложения страховых компаний (“Ъ” подробно рассказывал о документе 22 октября 2024 года).

Европротоколом (так называют процесс упрощенного оформления дорожных инцидентов), напомним, сейчас можно оформить происшествие с участием двух транспортных средств без пострадавших при условии, что не нанесено ущерба другому имуществу (помимо имущества участников). Извещение в страховую компанию можно оформить бумажное или электронное — с помощью приложений «Помощник ОСАГО» (разработано ЦБ) и «Госуслуги.Авто» (разработано Минцифры), авторизовавшись через портал госуслуг. В этом случае участники ДТП не заполняют бланки, вся информация автоматически подгружается из баз данных, а извещение подписывается электронным образом.

Дополнительная возможность использовать приложения страховых компаний упростит подачу извещений, пояснил замглавы Минфина Иван Чебесков, выступая в парламенте. По данным Российского союза автостраховщиков, ежемесячно 50–70 тыс. мелких аварий оформляются без ГИБДД. Поправки, по мнению господина Чебескова, сократят и случаи страхового мошенничества. Депутат Госдумы Николай Цед («Единая Россия») добавил, что законопроект разгрузит МВД и упростит взаимоотношения между участниками ДТП.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) в ходе обсуждения заявил о необходимости поднимать предельный лимит выплат по ОСАГО (сейчас он составляет 400 тыс. руб.) и вводить обязательную «автогражданку» для курьеров на электровелосипедах, чья ответственность сегодня не застрахована.

Иван Буранов