Инвалиды устали ходить за справкой

Минздрав и Минтруд просят объяснить, зачем людям с ампутированными конечностями нужно подтверждать свою инвалидность. Депутат Госдумы Ксения Горячева обратилась с соответствующим запросом к главам ведомств, сославшись на обращения граждан с инвалидностью. Переосвидетельствование, объясняют эксперты, нужно не для того, чтобы вновь засвидетельствовать сам факт ампутации, а для того, чтобы после реабилитации присвоить ту или иную группу инвалидности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Депутат Госдумы Ксения Горячева («Новые люди») направила обращения министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и главе Минтруда РФ Антону Котякову с просьбой до 15 декабря дать разъяснения о целесообразности прохождения процедуры переосвидетельствования (подтверждение статуса) инвалидами, у которых ампутированы конечности (копии писем есть в распоряжении “Ъ”).

Депутат уточнила, что отменить переосвидетельствование требуют обратившиеся к ней люди с инвалидностью.

В России в зависимости от «нарушений функций организма» может быть установлена одна из трех групп инвалидности. Переосвидетельствование необходимо проходить инвалидам I группы раз в два года, инвалидам II и III групп — раз в год. Детям-инвалидам (до 18 лет) — один раз в течение срока, на который ребенок признан инвалидом.

Вопрос о действующем механизме переосвидетельствования поднимается не первый раз. Так, в 2007 году в ходе «прямой линии» Владимира Путина житель Орла, лишившийся ног, поинтересовался у президента, почему потерявших конечности людей ежегодно заставляют проходить медкомиссию для получения протезов: «Ноги-то у нас обратно не отрастают». Глава государства согласился с этим замечанием и отметил, что даст поручение разобраться Минздравсоцразвития. Позже занимавший в тот момент пост премьер-министра Виктор Зубков назвал устоявшуюся практику «непорядком» и пообещал избавить людей «от ненужной миссии». В 2008 году правительство утвердило список из 23 заболеваний, дающих право на получение бессрочной инвалидности. В него, в частности, вошли такие диагнозы, как отсутствие или деформация конечностей, онкологические заболевания с метастазами, врожденное и приобретенное слабоумие, полная слепоглухота, а также ишемическая болезнь сердца с коронарной недостаточностью.

Несмотря на то что в правительственном постановлении обозначены условия, когда инвалидность устанавливается бессрочно, многим пациентам все равно приходится проходить процедуру не один раз, пояснил “Ъ” замглавы АНО «Дом редких» (крупнейшая организация, объединяющая сообщества орфанных пациентов) Кирилл Куляев.

«Бессрочно могут дать группу инвалидности как при первом освидетельствовании, так и потом — и не позднее двух лет после первичного установления инвалидности или не позднее четырех лет при отсутствии положительных результатов после реабилитации,— поясняет господин Куляев.— Людям с парной ампутацией области тазобедренного сустава, к примеру, при первичном обращении статус устанавливается бессрочно. Однако в большинстве случаев гражданам с ампутированными конечностями "бессрочная" инвалидность устанавливается лишь на второй год. Этот период дается людям для прохождения реабилитации и протезирования, что при дальнейшем переосвидетельствовании должно отразиться на группе инвалидности, которая уже будет установлена без срока». При этом Кирилл Куляев считает необходимым сократить «не всегда нужные» бюрократические процедуры.

Медицинский адвокат Ирина Гриценко указывает, что врачи не могут обойти требования, которые предъявляются при проведении медико-социальной экспертизы, так как это должностное преступление. По ее мнению, необходимо вынести лиц с ампутированными конечностями в отдельную подгруппу, освободив от переосвидетельствования. «Мы давно за это боролись,— говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.— Надо прекращать мучить людей».

“Ъ” направил запрос в Минтруд и Минздрав, однако на момент публикации ответа не получил.

Наталья Костарнова