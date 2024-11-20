Мэры Каменска-Уральского и Березовского вошли в президиум реготделения ЕР

Глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов и мэр Березовского Евгений Писцов избраны членами президиума регионального политического совета свердловского отделения «Единой России» (ЕР). Соответствующее решение поддержал 171 делегат XLII конференции реготделения партии, трое — выступили «против».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов Фото: Александр Некрасов, пресс-служба Администрации Каменск-Уральского городского округа Глава Березовского Евгений Писцов (справа) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов Фото: Александр Некрасов, пресс-служба Администрации Каменск-Уральского городского округа Глава Березовского Евгений Писцов (справа) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В разговоре с «Ъ-Урал» Алексей Герасимов отметил, что руководство партии «по достоинству оценило» работу первичных отделений ЕР в Каменске-Уральском и взаимодействие администрации города с думой муниципалитета. «Членство в президиуме позволит на новом уровне общаться с руководством партии, ставить более амбициозные задачи перед собой и своей командой. У города есть амбициозные проекты: легкоатлетический манеж, дублер Байновского моста, модернизация сетей, ремонт образовательных учреждений, продолжение ремонта дорог, освещение, транспортное обслуживание. Новый статус даст больше возможностей мне и моей команде»,— сказал он.

Алексей Герасимов и Евгений Писцов были наделены полномочиями после прекращения членства в президиуме сенатора Виктора Шептия и главы Сысерти Дмитрия Нисковских. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Нисковских сообщил о поддержке новых членов президиума. «Очень достойные главы, тоже представители Южного управленческого округа»,— сказал он.

В президиум регионального политического совета свердловского отделения ЕР входят 20 человек, его состав ежегодно подлежит обновлению не менее чем на 10%.

Василий Алексеев