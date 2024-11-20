Сенатор Шептий и мэр Нисковских покинули президиум свердловского отделения ЕР
Член Совета федерации от Свердловской области Виктор Шептий и глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских прекратили свои полномочия в президиуме регионального политического совета свердловского отделения «Единой России» (ЕР). Соответствующее решение единогласно поддержали все 176 делегатов XLII конференции реготделения партии.
Председательствующий на конференции Олег Чемезов пояснил собравшимся, что Виктор Шептий и Дмитрий Нисковских «остаются нашими соратниками». «С ними мы сохраняем все отношения, просто в связи с необходимостью ротации мы проводим эту процедуру»,— добавил он.
В разговоре с «Ъ-Урал» Дмитрий Нисковских отметил, что во время его членства в президиуме прошли выборы президента РФ, на которых Сысерть «рекордно проголосовала». «Покидать президиум не грустно, нормальная ротация, год в президиуме оцениваю прекрасно. Из моих достижений — выборы президента, наш Сысертский городской округ хорошо поработал на выборах президента», — сказал он. По данным избиркома, явка на выборах с учетом электронного голосования составила 73.09%, кандидатуру действующего президента Владимира Путина поддержали 30,2 тыс. человек (83.98%).
В президиум регионального политического совета свердловского отделения ЕР входят 20 человек, его состав ежегодно подлежит обновлению не менее чем на 10%. Виктор Шептий занимал пост секретаря свердловского отделения партии с 2009 года (с перерывами на 2010-2012 годы), в 2022 году его сменил на посту губернатор Евгений Куйвашев, однако политик сохранил членство в президиуме. Дмитрий Нисковских был избран членом президиума в декабре 2023 года.