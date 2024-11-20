Сенатор Шептий и мэр Нисковских покинули президиум свердловского отделения ЕР

Член Совета федерации от Свердловской области Виктор Шептий и глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских прекратили свои полномочия в президиуме регионального политического совета свердловского отделения «Единой России» (ЕР). Соответствующее решение единогласно поддержали все 176 делегатов XLII конференции реготделения партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Член Совета федерации от Свердловской области Виктор Шептий Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Член Совета федерации от Свердловской области Виктор Шептий Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Председательствующий на конференции Олег Чемезов пояснил собравшимся, что Виктор Шептий и Дмитрий Нисковских «остаются нашими соратниками». «С ними мы сохраняем все отношения, просто в связи с необходимостью ротации мы проводим эту процедуру»,— добавил он.

В разговоре с «Ъ-Урал» Дмитрий Нисковских отметил, что во время его членства в президиуме прошли выборы президента РФ, на которых Сысерть «рекордно проголосовала». «Покидать президиум не грустно, нормальная ротация, год в президиуме оцениваю прекрасно. Из моих достижений — выборы президента, наш Сысертский городской округ хорошо поработал на выборах президента», — сказал он. По данным избиркома, явка на выборах с учетом электронного голосования составила 73.09%, кандидатуру действующего президента Владимира Путина поддержали 30,2 тыс. человек (83.98%).

В президиум регионального политического совета свердловского отделения ЕР входят 20 человек, его состав ежегодно подлежит обновлению не менее чем на 10%. Виктор Шептий занимал пост секретаря свердловского отделения партии с 2009 года (с перерывами на 2010-2012 годы), в 2022 году его сменил на посту губернатор Евгений Куйвашев, однако политик сохранил членство в президиуме. Дмитрий Нисковских был избран членом президиума в декабре 2023 года.

Василий Алексеев