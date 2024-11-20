Врио губернатора Ростовской области хочет больше федеральных средств для региона

Временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь высказался за увеличение финансирования региона за счет федеральных средств. По мнению господина Слюсаря, необходимо поставить соответствующий вопрос перед Госдумой. Чтобы претендовать на увеличение финансирования, врио губернатора предложил «оцифровать» успехи региона, что позволит наглядно продемонстрировать его заслуги федеральной власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Слюсарь

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Юрий Слюсарь

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Есть некий разрыв между тем, что мы делаем, и тем, что за это получаем»,— отметил он, комментируя проект бюджета области на 2025 год.

Как отметил врио губернатора, область является важнейшим логистическим узлом страны, через который проходят «вся коммуникация, все снабжение, все потоки людей». К примеру, проезжающие через Ростов-на-Дону большегрузы изнашивают дорожную инфраструктуру. В связи с этим регион может рассчитывать на большее внимание со стороны Министерства финансов.

В 2024 году расходы казны Ростовской области, согласно подсчетам, составят 363 млрд руб., при этом регион за год получил только два финансовых транша от Минфина на общую сумму 5 млрд руб.

Кроме того, глава Ростовской области назвал «неприемлемой» практику привлечения внешних кредитов при формировании бюджета. Он сообщил, что ставка 25% слишком высока. «Этот канал для нас закрыт»,— заключил Юрий Слюсарь. В долгосрочной перспективе Ростовская область должна прийти к самообеспечению, привлекая бизнес, что позволит увеличить налоговые поступления в казну региона.

Как Ростовская область встретила нового руководителя — в материале «Ъ» «Возвращающий момент».

Дмитрий Ковалевский, Ростов-на-Дону