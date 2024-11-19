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Главные новости за 19 ноября. Сочи

Прокуратура Сочи завершила расследование уголовного дела, связанного с хищением земельных участков в пределах Сочинского национального парка, и направила материалы в суд. Местного жителя и руководителя риэлторского агентства обвиняют в мошенничестве.

Стоимость арестованного имущества экс-главы Сочи Алексея Копайгородского в 100 раз превышает размер ущербам по делу о растрате.

Поставки мандаринов и других фруктов из Абхазии на южнороссийский рынок, несмотря на политическую нестабильность в республике, продолжаются без перебоев.

Депутат Госдумы от Сочи Константин Затулин в своем Telegram-канале рассказал о соглашении, которое заключили власти Абхазии с оппозицией. Президент соседней республики Аслан Бжания подает заявление об отставке.

В реновацию санатория «Ивушка» в Лазаревском районе Сочи инвестируют более 500 млн руб. Обновленный объект планируют открыть для гостей в мае 2025 года.

В Лазаревском районе Сочи правоохранительные органы задержали находившегося в федеральном розыске жителя Ростова-на-Дону. Его местонахождение удалось установить благодаря помощи граждан.

Глава Сочи Андрей Прошунин в составе делегации Краснодарского края принимает участие в московской Транспортной неделе-2024. В ходе рабочей встречи с первым замминистра минтранса России Валентином Ивановым мэр обсудил перспективные вопросы развития дорожной инфраструктуры и сочинской системы общественного транспорта. На все мероприятия городу потребуется около 40 млрд руб.

Зампред правительства РФ Александр Новак провел заседание правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. В частности, участники совещания рассмотрели предложения минэнерго по увеличению мощности Сочинской ТЭС на 480 МВт.

В Сочи за год количество выявленных случаев самовольного строительства сократилось почти вдвое.

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