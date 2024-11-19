Прокуратура Сочи направила в суд дело о хищении земель Сочинского нацпарка

Прокуратура Сочи завершила расследование уголовного дела, связанного с хищением земельных участков в пределах Сочинского национального парка, и направила материалы в суд. Местного жителя и руководителя риэлторского агентства обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, уголовное дело касается действий, которые произошли в 2015 году, когда обвиняемый совместно с сотрудником строительной компании учредил садоводческое товарищество «Меркурий». Используя подложное свидетельство о праве пожизненного наследуемого владения, они попытались легализовать захват земельного участка, расположенного на территории Сочинского национального парка, считает надзорный орган.

Следствие установило, что обвиняемые задействовали свои связи в государственных органах для незаконного вывода надела с произрастающими на нем ценными растениями. При этом земельные участки не использовались по назначению и не обрабатывались. Для создания видимости законной деятельности товарищества на участке установили калитки и разместили таблички с номерами участков.

Вторым фигурантом дела является председатель СНТ и руководитель риелторского агентства, специализирующегося на продаже земельных участков. Она также активно выступает в роли защитника прав граждан, однако фактически отстаивает интересы крупных застройщиков в Сочи, заявили в прокуратуре. За свои услуги она получила 900 тыс. руб. от строительных организаций.

В ходе расследования обвиняемый признал свою вину и предоставил информацию о других участниках преступной схемы. Уголовное дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения. Расследование в отношении второго фигуранта продолжается.

Мария Удовик