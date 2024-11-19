Арестованное имущество экс-мэра Сочи превысило ущерб в 100 раз

Стоимость арестованного имущества экс-главы Сочи Алексея Копайгородского существенно превышает размер ущерба по делу о растрате. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката бывшего мэра Павла Зайцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Зайцева, стоимость фигурирующих в деле участков составляет 3,7 млн руб. Они арестованы. Арест также наложен на имущество сразу нескольких физических и юридических лиц. Защита считает, что оказалось нарушено соответствующее постановление пленума Верховного суда, в соответствии с которым стоимость арестованного имущества не должна превышать вменяемого ущерба и штрафа. А она, заявил адвокат, превышает в 100 раз. Господин Зайцев настаивает, что решение об аресте собственности экс-мэра подлежит отмене.

Мещанский суд Москвы в ноябре 2024 года продлил арест собственности Копайгородского, его родственников, супруги и аффилированных лиц в рамках дела о растрате. Арест продлили также самому бывшему мэру. Он пробудет под стражей как минимум до 17 февраля.

Вячеслав Рыжков