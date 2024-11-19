На развитие дорог и общественного транспорта Сочи нужно 40 млрд рублей

Глава Сочи Андрей Прошунин в составе делегации Краснодарского края принимает участие в московской Транспортной неделе-2024. В ходе рабочей встречи с первым замминистра минтранса России Валентином Ивановым мэр обсудил перспективные вопросы развития дорожной инфраструктуры и сочинской системы общественного транспорта. Как отметил господин Прошунин в своем Telegram-канале, на все мероприятия городу потребуется около 40 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

«Планируем задействовать любые доступные государственные механизмы для их реализации. В том числе в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни", над которым по поручению главы государства идет работа в правительстве», – написал глава Сочи.

Мэр в ходе встречи рассказал об успешном опыте участия города в профильном нацпроекте «Безопасные качественные дороги». Господин Прошунин напомнил, что за пять лет на курорте отремонтировали 370 км улиц, на это привлекли 5 млрд руб. Как уточнил глава города, необходимая доля автомобильных дорог сочинской агломерации достигла требуемых показателей.

Также Андрей Прошунин напомнил, что госкомпания «Автодор» завершает подготовку к строительству новой федеральной трассы от М-4 «Дон» до Сочи, включая обход Адлера. Для реализации проекта, в частности, необходимо отремонтировать несколько дорог внутри города и повысить их пропускную способность. Мэр представил господину Иванову планы на ближайшие три года по ликвидации оползневых участков, капремонту улиц и обновлению пассажирского автопарка, в котором учтены пожелания жителей.

Вячеслав Рыжков