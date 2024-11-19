Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На развитие дорог и общественного транспорта Сочи нужно 40 млрд рублей

Глава Сочи Андрей Прошунин в составе делегации Краснодарского края принимает участие в московской Транспортной неделе-2024. В ходе рабочей встречи с первым замминистра минтранса России Валентином Ивановым мэр обсудил перспективные вопросы развития дорожной инфраструктуры и сочинской системы общественного транспорта. Как отметил господин Прошунин в своем Telegram-канале, на все мероприятия городу потребуется около 40 млрд руб.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

«Планируем задействовать любые доступные государственные механизмы для их реализации. В том числе в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни", над которым по поручению главы государства идет работа в правительстве», – написал глава Сочи.

Мэр в ходе встречи рассказал об успешном опыте участия города в профильном нацпроекте «Безопасные качественные дороги». Господин Прошунин напомнил, что за пять лет на курорте отремонтировали 370 км улиц, на это привлекли 5 млрд руб. Как уточнил глава города, необходимая доля автомобильных дорог сочинской агломерации достигла требуемых показателей.

Также Андрей Прошунин напомнил, что госкомпания «Автодор» завершает подготовку к строительству новой федеральной трассы от М-4 «Дон» до Сочи, включая обход Адлера. Для реализации проекта, в частности, необходимо отремонтировать несколько дорог внутри города и повысить их пропускную способность. Мэр представил господину Иванову планы на ближайшие три года по ликвидации оползневых участков, капремонту улиц и обновлению пассажирского автопарка, в котором учтены пожелания жителей.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...