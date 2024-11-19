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Инвестиции в реновацию санатория «Ивушка» в Сочи превысят 500 млн рублей

В реновацию санатория «Ивушка» в Лазаревском районе Сочи инвестируют более 500 млн руб. Обновленный объект планируют открыть для гостей в мае 2025 года, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе сети отелей Azimut Hotels.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время реновации санатория «Ивушка» специалисты полностью обновят общие зоны и номерной фонд, а также увеличат количество номеров категории «люкс». В рамках проекта предусмотрен капитальный ремонт бассейна с установкой дополнительных гидромассажных устройств.

После завершения работ санаторий сможет предложить 158 комфортабельных номеров. Среди них будут 10 видовых номеров категории «апартаменты 3-комнатные с кухней», два двухкомнатных люкса, 16 номеров категории «комфорт» и комнаты категории «стандарт».

Мария Удовик

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