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Количество самовольных построек снизилось почти на 50% в Сочи

В Сочи за год количество выявленных случаев самовольного строительства сократилось почти вдвое. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2024 году в Сочи выявили 238 случаев самовольного строительства, что почти на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение связано с системной работой мониторинговых групп и властей курорта, отметили в мэрии.

Во вторник, 19 ноября, представители муниципальных служб провели выездной контроль на улице Виноградной. Ранее на этом участке был выявлен объект, который возвели с отклонением от параметров разрешенного строительства. Незаконную конструкцию снесли. Новый объект, который возводят на месте снесенного, находится под постоянным наблюдением мониторинговой группы.

Мария Удовик

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