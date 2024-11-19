Мощность Сочинской ТЭС могут увеличить на 480 МВт

Зампред правительства РФ Александр Новак провел заседание правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. В частности, участники совещания рассмотрели предложения минэнерго по увеличению мощности Сочинской ТЭС на 480 МВт, сообщается на сайте правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина

Минэнерго выступило с рядом предложений по покрытию прогнозируемого в 2030 году дефицита электроэнергии и мощности в ОЭС Юга. Ведомство инициирует строительство новых генерирующих объектов общей установленной мощностью не менее 1,9 ГВт, включая быстровозводимую генерацию со сроками реализации в 2025–2026 годах в объеме до 500 МВт. Помимо Сочинской ТЭС, предлагается также нарастить мощность Ударной ТЭС на 340 МВт и построить новую ТЭС «Кубанская» на 470 МВт.

Помимо этого, минэнерго совместно с энергетическими компаниями поручено отдельно проработать вопрос расширения Джубгинской ТЭС. Власти Краснодарского края должны будут предложить варианты земельных участков под строительство новых генерирующих объектов.

«Ъ-Сочи» писал, что неделей ранее господин Новак посетил с рабочим визитом Краснодарский край. Он, в частности, осмотрел Сочинскую ТЭС и провел совещание по вопросам текущей работы и перспектив расширения Сочинской и Джубгинской теплоэлектростанций.

Вячеслав Рыжков