В Лазаревском задержали ростовчанина, находившегося в федеральном розыске

В Лазаревском районе Сочи правоохранительные органы задержали находившегося в федеральном розыске жителя Ростова-на-Дону. Его местонахождение удалось установить благодаря помощи граждан, сообщает пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

В Лазаревском районе правоохранители задержали 56-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске. Ростовчанин был фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).

Как выяснили оперативники, разыскиваемый скрывался в одном из сел на территории Дагомыса. Раскрыть местонахождение фигуранта дела удалось благодаря помощи граждан, которые узнали приезжего по фотографии, размещенной в интернете. Задержанного поместили под стражу.

Мария Удовик