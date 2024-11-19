Экс-продюсер «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский поставил новогоднее шоу стоимостью 50 млн рублей

Один из основателей шоу «Уральские пельмени», продюсер Сергей Нетиевский поставил в Екатеринбурге новогоднее детское шоу «Елка телеканала "Мульт" — Колесо чудес».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продюсер, шоумен Сергей Нетиевский во время интервью

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Продюсер, шоумен Сергей Нетиевский во время интервью

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Бюджет нового проекта — более 50 млн руб. По словам продюсера, «это плод труда десятков специалистов»: прорисованные тематические видеофоны во всю сцену, больше 100 фантазийных костюмов, 30 ростовых кукол, многочисленные спецэффекты, огромные надувные предметы в зале и более 50 артистов на сцене и в зале.

Для нового спектакля «Шоу-центр Нетиевского» оформил лицензионные права на использование персонажей отечественных мультфильмов «Ну, погоди». «Простоквашино», «Лунтик». «Царевны», а также «Синий трактор», видеоролики которого суммарно набрали в интернете более 10 млрд просмотров. «Собрать эти бренды в одно шоу и юридически, и творчески было очень непросто, но после старта в прошлом году к нам уже есть уровень доверия и от телеканала "Мульт", и от анимационных брендов»,— пояснил Сергей Нетиевский

Напомним, впервые господин Нетиевский поставил новогоднее шоу «Елка телеканала "Мульт"» в Екатеринбурге в прошлом году. «Я оцениваю прошлогоднее шоу на четверку. Хотя отзывы зрителей были самые позитивные, признаюсь, что не все удалось, это был пробный шар. Мы собрали 12 концертов с 80-процентной загрузкой, но это был успех. Если говорить по деньгам, мы чуть-чуть вышли в плюс»,— отметил он.

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Господин Нетиевский не исключил, что по мотивам прошлогоднего шоу будет снят детский фильм. «Там есть все: завязка, герой, антигерой, нерв, который держит до конца представления. Мы уже начали прописывать эпизодный план. Сценарий на 80% готов»,— сообщил он.

По его словам, новое шоу будет показано в шести российских городах: Челябинске, Екатеринбурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Казани и Уфе.

«Мы сначала вывезли столичный уровень представлений в Екатеринбург, но после прошлогоднего старта, хочется это шоу показать и в других городах-миллионниках»,— пояснил «Ъ-Урал» продюсер.

Показ нового шоу «Елка телеканала "Мульт" — Колесо чудес» начнется с 21 декабря в Челябинске, затем его привезут в Екатеринбург, где уже по традиции покажут на площадке киноконцертного театра «Космос». «В Екатеринбурге запланировано 12 представлений. Всего в шести городах должно пройти около 30 спектаклей. В этом году мы подготовили еще больше сюрпризов в шоу и ожидаем, что представление суммарно посмотрит свыше 55 тыс. зрителей»,— пояснил господин Нетиевский.

Создатель шоу добавил, что сейчас мало кто занимается индустрией детских масштабных развлечений в регионах, хотя там тоже живут люди и растут их дети, «поэтому хочется им на местах показать столичное шоу высокого уровня».

«Это не только российские анимационные бренды, не только потрясающие визуальные спецэффекты, но и воспитательная составляющая, так как наше новогоднее шоу наполнено смыслами. Есть амбиции делать масштабные проекты на мировом уровне и дать детям по всей стране возможность увидеть такие яркие представления. Индустрия детских шоу в России не настолько развита, для взрослых традиционно создается гораздо больше, а это неправильно. Считаю, что работая с детской аудиторией, мы "играем в длинную" и вкладываемся в будущее страны»,— признался господин Нетиевский, пообещав, что «зрелище понравиться и взрослым».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продюсер, шоумен Сергей Нетиевский во время интервью

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Продюсер, шоумен Сергей Нетиевский во время интервью

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Это продюсерская история, так как я лично езжу и дирижирую процессами в каждом городе. Никто не делал такого масштабного уникального и технически сложного шоу в регионах. И мне искренне даже жалко, что представление длится всего один час 15 минут»,— заключил он.

Сергей Нетиевский — уроженец поселка Басьяновский Верхнесалдинского района Свердловской области. В 1993 году окончил Уральский политехнический институт (УПИ). Один из создателей и участников команды КВН «Уральские пельмени», продюсер шоу «Уральские пельмени», которое в 2016 году покинул после разногласий с другими участниками. Занимался телепроектами на ТНТ, на «Москве-24», на Первом канале. Имеет собственные продюсерский центр и центр здоровья Los Island.

Николай Яблонский