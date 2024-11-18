Что на Западе говорили об использовании дальнобойного оружия по России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц: «Мы не хотим, чтобы оружие, которое мы поставляем, использовали для того, чтобы попасть по российской территории, но (хотим, чтобы его использовали.— “Ъ”) для обороны Украины и отвоевания ее территорий» (2 июля 2023 года в интервью ARD).

Министр обороны ФРГ Борис Писториус: «Мы всегда подчеркивали, что ракеты большой дальности не решат исход конфликта… Есть черта, за которую мы не перейдем» (8 марта 2024 года на пресс-конференции в Финляндии).

Президент Франции Эмманюэль Макрон: «Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых наносятся удары по Украине. Но они не должны иметь права поражать другие цели в России» (28 мая 2024 года на пресс-конференции в Париже).

Конгрессмен Мэтт Гетц: «Администрация Байдена рискует получить еще более серьезную эскалацию, итогом которой может стать третья мировая война» (31 мая 2024 года в соцсети Х).

Президент США Джо Байден: «Мы не разрешаем наносить удары на 200 миль (около 322 км.— “Ъ”) вглубь России и не разрешаем наносить удары по Москве, по Кремлю» (6 июня 2024 года в интервью ABC).

Представитель Пентагона Патрик Райдер: «Дальнобойные вооружения должны применяться в пределах ее (Украины.— “Ъ”) суверенной территории» (2 июля 2024 года на брифинге в Пентагоне).

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер: «Украина должна сама решать, как использовать его (британское оружие.— “Ъ”) в оборонительных целях» (10 июля 2024 года в интервью перед саммитом НАТО в Брюсселе).

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель: «Пусть Украина наносит удары по лучникам, а не только по стрелам!» (30 сентября 2024 года в своем блоге).

Генсек НАТО Марк Рютте: «Право Украины на самооборону не заканчивается на границе» (3 октября 2024 года во время визита в Киев).

Бизнесмен Илон Маск: «Проблема в том, что Россия ответит зеркально» (18 ноября 2024 года в соцсети Х).