Главные новости за 18 ноября. Сочи

В акватории федеральной территории Сириус впервые прошел чемпионат России по парусному спорту в международном классе яхт J/70. В соревнованиях участвовали 22 команды.

В аэропортах России на внутренних рейсах практически перестал расти пассажиропоток. В некоторых авиахабах, в том числе Сочи, пассажиропоток снизился.

Задержанная по делу о растрате супруга бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского Янина Копайгородская рассказала, что подарила фонду «Мир детства» спорный участок, приобретенный якобы за рыночную стоимость в 7 млн руб. при кадастровой в 1,7 млн.

Собственница здания по улице Демократическая, 2 в Сочи, в котором произошел пожар в 2021 году, обратилась в Верховный суд РФ с жалобой на решения нижестоящих инстанций, которые отказали ей во взыскании ущерба со страховой компании в сумме 60 млн руб.

Сочи остается одним из лидеров среди российских городов по стоимости жилья на вторичном рынке. Средние цены на курорте по итогам октября 2024 года составили 14,8 млн руб.

В Сочи проходят новые общественные обсуждения проекта Правил землепользования и застройки. Специалисты мобильных групп из числа сотрудников департамента архитектуры и градостроительства администрации города работают в ауле Калеж, селах Татьяновка и Каткова Щель.

Реконструкция взлетно-посадочных полос в аэропорту Сочи обойдется почти в 10 млрд руб.

Курорт «Роза Хутор» подвел итоги летнего сезона, который стартовал 28 апреля и завершился 4 ноября. За это время курорт принял рекордное за пять лет количество гостей — более 1 млн. Из них свыше 7 тыс. — иностранцы.

Курорты Кавказских Минеральных Вод лидируют в сегменте ранних бронирований санаторно-курортного лечения на зиму-весну 2025 года. На эти здравницы приходится 52% всех заявок. Второе место занимают курорты Краснодарского края — Сочи и Анапа с долей 14%.