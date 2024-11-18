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За летний сезон «Роза Хутор» принял 7 тысяч иностранцев

Курорт «Роза Хутор» подвел итоги летнего сезона, который стартовал 28 апреля и завершился 4 ноября. За это время курорт принял рекордное за пять лет количество гостей — более 1 млн. Из них свыше 7 тыс. — иностранцы, сообщает пресс-служба «Розы Хутор».

Фото: пресс-служба «Розы Хутор»

Фото: пресс-служба «Розы Хутор»

По сравнению с летним сезоном 2023 года общий турпоток на курорте вырос на 6%, иностранный — в два раза. На курорте побывали представители 92 государств. Большинство из них — порядка 72% — гости из стран Персидского залива: ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии. Как отметили в пресс-службе, такие показатели связаны с успешной реализацией программы по их привлечению и организацией прямых перелетов в Сочи.

Общая загрузка отелей составила в летнем сезоне более 70% (в прошлом году — около 60%). В основном курорт посещали туристы в возрасте 25–44 лет. Каждый четвертый отдыхающий прибывает на автомобиле. Выросло количество гостей из Москвы и Краснодарского края. Большинство туристов — около 70% — ранее уже посещали курорт.

На 24% за год вырос спрос на услуги гидов. Наиболее популярной была прогулка по природному парку водопадов «Менделиха», его посетили почти 400 тыс. человек. Самыми востребованными были трекинговые маршруты «Юрьев Хутор» и «100 пихт».

«Ъ-Сочи» писал, что зимний сезон на курорте планируют открыть 9 декабря, а первые спуски по трассам ожидаются спустя 11 дней. Точные даты будут зависеть от погодных условий.

Вячеслав Рыжков

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