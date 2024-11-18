Средняя цена вторичного жилья в Сочи достигла 14,8 млн рублей
Сочи остается одним из лидеров среди российских городов по стоимости жилья на вторичном рынке. Средние цены на курорте по итогам октября 2024 года составили 14,8 млн руб., говорится в исследовании «Авито Недвижимости».
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
С июня в России на 10% вырос спрос на вторичное жилье. Больше всего интерес покупателей увеличился к студиям и однокомнатным квартирам (+16% у обоих). Самая заметная динамика — в Туле (+49%), Новосибирске (+24%), Симферополе (+23%), Кемерове (+21%) и Ижевске (+19%). К июню спрос вырос в 31 из 39 городов исследования.
Средние цены на «вторичку» на российском рынке с июня снизились на 1%. На 5% подешевели трехкомнатные квартиры, на 2% — двухкомнатные. Наиболее доступное жилье можно приобрести в Смоленске (4 млн руб.), Ижевске (4,2 млн), Ульяновске и Астрахани (по 4,3 млн), а также в Липецке (4,4 млн). Самые высокие цены в Москве (31,1 млн руб.), Сочи (14,8 млн) и Санкт-Петербурге (12,2 млн).
По словам экспертов, в последние месяцы на рынке формируется отложенный спрос. Покупателей по-прежнему останавливают рыночные ставки по ипотеке при одновременно высоких процентах по банковским вкладам. При этом в сделках с готовым жильем снижается доля ипотеки. Чаще квартиры начинают покупать за собственные средства.