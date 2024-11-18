Сочи и Анапа занимают второе место по ранним бронированиям на зиму и весну

Курорты Кавказских Минеральных Вод лидируют в сегменте ранних бронирований санаторно-курортного лечения на зиму-весну 2025 года. На эти здравницы приходится 52% всех заявок, сообщает национальный туроператор «Алеан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Второе место занимают курорты Краснодарского края — Сочи и Анапа с долей 14%. На третьей позиции располагаются санатории Урала и Сибири с показателем 7%.

Среди зарубежных направлений преобладают белорусские здравницы — 6% бронирований. Санатории Подмосковья и средней полосы России выбрали 3% отдыхающих. На курорты Крыма приходится 2,5%, Калининградской области — 1,5% заявок.

По словам директора кисловодского филиала «Алеан» Виталия Дьяченко, порядка 10% наиболее востребованных санаториев Кавминвод уже полностью забронированы на апрель 2025 года и не принимают новые заявки. Глубина бронирования лечебных курортов Ставрополья достигает 6–12 месяцев, что является максимальным показателем на внутреннем рынке.

«Ъ-Сочи» писал, что Красная Поляна лидирует по стоимости новогоднего отдыха в люксовых отелях среди других курортов Краснодарского края. В новогоднюю ночь в отеле Mariott Красная Поляна туристы заплатят более 360,3 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков