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Жена экс-мэра Сочи заявила, что подарила фонду «Мир детства» спорный участок

Задержанная по делу о растрате супруга бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского Янина Копайгородская рассказала, что подарила фонду «Мир детства» спорный участок, приобретенный якобы за рыночную стоимость в 7 млн руб. при кадастровой в 1,7 млн. Об этом госпожа Копайгородская заявила в интервью изданию «Аргументы Недели».

Фото: страница Янины Копайгородской в VK

Фото: страница Янины Копайгородской в VK

«Следствие заявляет, что мы в целях личного обогащения присвоили семь соток земли, которая я приобрела за рыночную стоимость в 7 млн руб. при кадастровой в 1,7 млн. При этом я покупала этот участок к единственной целью — присоединить его к своему дому, чтобы официально подарить фонду "Мир детства" для отдыха и реабилитации детишек с прифронтовых территорий. Что и было сделано, но сейчас это имущество Фонда арестовано», – прокомментировала жена экс-мэра.

Также госпожа Копайгородская заявила, что следствие «забрало все», в том числе икону святого мученика Николая II. Арестовали и имущество родителей Алексея Копайгородского, а также других лиц. Супруга бывшего главы курорта заявляет, что семью «хотят уничтожить, остальных запугать и заставить оклеветать».

Янину Копайгородскую задержали неделей ранее по тому же делу, что и ее супруга. Фигурантку поместили под домашний арест. Свою вину задержанная не признает. Защита также обращает внимание, что у госпожи Копайгородской пятеро детей, а сама она является участницей СВО.

Вячеслав Рыжков

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