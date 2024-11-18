ВС РФ рассмотрит дело о взыскании 60 млн рублей со страховой компании в Сочи

Собственница здания по улице Демократическая, 2 в Сочи, в котором произошел пожар в 2021 году, обратилась в Верховный суд РФ с жалобой на решения нижестоящих инстанций, которые отказали ей во взыскании ущерба со страховой компании в сумме 60 млн руб. Сведения об этом опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В сентябре Кассационный суд отказал в удовлетворении жалобы предпринимателя Марины Мишиной к ООО СК «Гелиос» о возмещении ущерба. В результате пожара в четырехэтажном здании огнем были повреждены помещения со второго по четвертый этаж.

Из материалов дела следует, что договор страхования промышленных и коммерческих предприятий от огня и других опасностей был заключен между ООО СО «Верна» (правопреемник — ООО СК «Гелиос») и предпринимателем в июне 2020 года. Объектом страхования стали нежилые помещения 2-го, 3-го и 4-го этажей здания «Дом торговли». Само здание, конструктивные элементы строения и инженерное оборудование застрахованы на 35 млн руб., внутренняя отделка на 25 млн руб. Страховая премия составила 81,2 тыс. руб., срок действия договора — 17 июня 2021 года.

Ночью 14 февраля 2021 года в торговом блоке «Мзымта» (ул. Демократическая, 54 А) произошел пожар, который впоследствии перекинулся на застрахованный объект. Экспертиза показала, что причиной возникновения пожара послужило загорание изоляционного слоя электропроводников из-за аварийного режима работы электрооборудования. В результате возгорания огнем были повреждены в том числе второй, третий и четвертый этажи строения, принадлежащие Марине Мишиной. Согласно заключению эксперта, материальный ущерб составил 60,9 млн руб., из них восстановление конструкций и помещений — 55,2 млн руб., оборудования — 5,7 млн руб.

В соответствии с экспертизой, в застрахованном здании общей площадью более 1 тыс. кв. м отсутствовала пожарная сигнализация. Также со 2-го по 4-й этаж здания не вводилась в эксплуатацию автоматическая система пожарной сигнализации. В помещениях находились порошковые огнетушители, однако техническое обслуживание не проводилось — внутри баллонов отсутствовало необходимое давление, применить их было невозможно. Другие средства пожаротушения — гидранты и пожарные краны на 2-м, 3-м и 4-м этажах здания также отсутствовали.

Согласно выводу экспертов ГУ МЧС региона, развитию пожара способствовал сильный ветер, затрудненный подъезд, большая горючая нагрузка и плотная застройка. Торговый объект, где возник очаг пожара, построен на расстоянии пяти метров от пристройки застрахованного объекта. Между тем суд указал, что минимальное противопожарное расстояние между зданиями должно быть не менее 12 метров.

Собственники имущества, как отмечают суды, должны обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений: «Бремя ответственности за нарушение правил пожарной безопасности возлагается как на собственника имущества, так и на лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом».

Подробнее — в материале «Ъ-Сочи» «Ущерб сгорел вместе с Домом торговли».

Тат Гаспарян