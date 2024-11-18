Новые обсуждения проекта ПЗЗ проходят в Сочи

В Сочи проходят новые общественные обсуждения проекта Правил землепользования и застройки. Специалисты мобильных групп из числа сотрудников департамента архитектуры и градостроительства администрации города работают в ауле Калеж, селах Татьяновка и Каткова Щель, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

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В администрациях внутригородских районов, а также в отдаленных населенных пунктах с 18 по 25 ноября включительно размещена экспозиция со всеми необходимыми материалами для ознакомления. Специалисты будут консультировать граждан, принимать предложения и замечания.

Замдиректора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Николай Семенцов заявил, что проект новых ПЗЗ включает в себя все главные градостроительные нормы и тенденции последних нескольких лет. Господин Семенцов напомнил, что разработкой документа занимались сотрудники НИИ Перспективного градостроительства. Ранее они же занимались Генпланом курорта.

В середине октября стало известно, что проект новых ПЗЗ отправят на доработку из-за большого количества планируемых изменений. Предложения по проекту подготовили эксперты, депутаты Горсобрания курорта, общественники. В частности, горожане внесли более тысячи замечаний и предложений.

Вячеслав Рыжков