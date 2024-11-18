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В аэропорту Сочи и других авиахабах России снизился внутренний пассажиропоток

В аэропортах России на внутренних рейсах практически перестал расти пассажиропоток. В некоторых авиахабах, в том числе Сочи, пассажиропоток снизился, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

За три квартала 2024 года российские авиакомпании перевезли 86,2 млн человек, что на 6,2% больше, чем за девять месяцев 2023 года. Рейсами по внутренним направлениям воспользовались 65,9 млн пассажиров (+2,2% к 2023 году).

В качестве примера приводится аэропорт Пулково (Санкт-Петербург). Здесь по итогам января—октября наблюдается спад активности на 2% во внутреннем сегменте. Также на 2-3% снизился внутренний пассажиропоток в аэропорту Сочи, отмечает АТОР со ссылкой на более раннее заявление заместителя гендиректора управляющей компании «Аэродинамика» Александра Никонова.

Также о спаде на 0,7% во внутреннем сегменте говорили в новосибирском аэропорту Толмачево несколькими месяцами ранее. Аэропорт Казани отчитался о росте на 3,7%.

Эксперты отмечают, что интерес к авиационным путешествиям у российских туристов не пропал. По данным АТОР, причина стагнации в том, что у авиакомпаний заканчиваются провозные мощности. В качестве другой причины называют цены на авиабилеты.

Вячеслав Рыжков

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