В Сириусе впервые прошел чемпионат России по парусному спорту

В акватории федеральной территории Сириус впервые прошел чемпионат России по парусному спорту в международном классе яхт J/70. В соревнованиях участвовали 22 команды, сообщает пресс-служба администрации Сириуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В течение четырех дней яхтсмены соревновались в акватории Имеретинского порта. В публикации отмечается, что во время состязаний участники столкнулись со штормом, ветром и дождем. По результатам восьми гонок чемпионство завоевала команда «Русские Богатыри», набрав 18 очков.

«Для нас это долгожданный трофей, звание чемпиона России — очень большая честь для нас. Сильные соперники и погодные условия позволили нам показать всю технику, мощь команды и слаженность, приобретенную за десять лет. Мы счастливы и довольны, все было супер», – рассказал рулевой команды-победителя Игорь Рытов.

На втором месте команда Tenzor Team, а тройку лидеров замкнула ArtTube. Помимо них в состязаниях участвовали известные яхтсмены, призеры и чемпионы российских и международных соревнований. Мероприятие организовали Всероссийская федерация парусного спорта и компания PROyachting.

Вячеслав Рыжков