Историю не оставили без суда

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект депутатов и сенаторов «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», но предложила доработать его ко второму чтению. В числе замечаний — указание на то, что, согласно Конституции РФ и Конвенции ООН, признать вину в геноциде может только суд, тогда как авторы проекта фактически сами возлагают ее на определенную группу лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство напомнило Ирине Яровой (слева), Андрею Клишасу и другим авторам законопроекта, что определять виновников геноцида может только суд

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Правительство напомнило Ирине Яровой (слева), Андрею Клишасу и другим авторам законопроекта, что определять виновников геноцида может только суд

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Группа парламентариев, включая главу комитета Совета федерации по госстроительству Андрея Клишаса, вице-спикера Госдумы Ирину Яровую и председателей думских комитетов по обороне и по безопасности Андрея Картаполова и Василия Пискарева (все — «Единая Россия»), внесла законопроект в Думу 18 июня. В нем впервые дается определение «геноциду советского народа», каковым предлагается считать «действия нацистской Германии и ее пособников, направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР». В документе также устанавливаются формы увековечения памяти жертв геноцида, регламентируются порядок захоронения их останков и процедура проведения соответствующих поисковых работ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «геноцид» как правовая конструкция в последнее время активно используется иностранными государствами для продвижения их национальных интересов в решении геополитических вопросов. Поэтому введение такого понятия в законодательство РФ отвечает ее интересам на международной арене, тем более что судебные процессы и расследования нацистских преступлений «ведутся до сих пор».

Сейчас правовое регулирование в сфере увековечения памяти представлено двумя законами, касающимися «погибших при защите Отечества» и «Победы советского народа в Великой Отечественной войне», но для «жертв геноцида» требуется отдельный закон, подчеркивают авторы проекта.

Последний аргумент, однако, вызвал вопросы у Счетной палаты. «Остается неясным, предполагается ли рассматривать жертв геноцида советского народа как отдельную от жертв Великой Отечественной войны категорию граждан либо речь идет об уточнении понятия жертвы Великой Отечественной войны»,— говорится в ее заключении, поступившем в Думу. А участники слушаний в Общественной палате отмечали, что трудно дать правовое определение геноцида советского народа, не определив сначала понятие «советский народ» (см. “Ъ” от 4 сентября).

У правительственной комиссии нашлись и другие замечания. В утвержденном 18 ноября проекте отзыва она указывает, что парламентарии фактически предлагают возложить вину за геноцид на лиц или группу лиц (государство) путем указания их в законе. «Однако, в соответствии с ч. 1 ст. 118 Конституции РФ, правосудие в РФ осуществляется только судом. В связи с этим установление факта совершения акта геноцида отдельными лицами или группами лиц относится к компетенции судебной власти»,— говорится в отзыве. Того же, добавляют в Белом доме, требует и Конвенция ООН о геноциде, участником которой является Россия. Кроме того, проект предусматривает наделение органов власти полномочиями проводить работу в области увековечения жертв геноцида, что может повлечь дополнительные бюджетные расходы, но их источники не определены, отмечается в отзыве (на это указывает в своем заключении и Счетная палата).

В итоге правительству предложено поддержать законопроект «при условии его доработки ко второму чтению с учетом прилагаемых замечаний».

«В правительстве понимают политическую значимость инициативы с учетом геополитической конъюнктуры. Но оформление нового правового понятия в федеральном законе влечет за собой юридические последствия, связанные с международными отношениями, базовыми принципами судебной власти и бюджетными обязательствами,— поясняет преподаватель ВШЭ, специалист по законотворчеству Павел Склянчук.— Создается, по сути, новая политико-правовая реальность, дополняющая уже имеющиеся выводы о прошлом. Поэтому важно, чтобы закон не дублировал уже существующие нормы и не был декларативным».

Ксения Веретенникова