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Коммерсантъ FM
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В Севастополе простились с убитым капитаном первого ранга Валерием Транковским

В Севастополе проводили в последний путь капитана первого ранга, начальника штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Черноморского флота (ЧФ) РФ Валерия Транковского, который погиб в результате подрыва автомобиля. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

«Валерий Николаевич Транковский погиб в результате теракта 13 ноября 2024 года в Севастополе. Нелюдей, которые решились на это, ждет очевидный финал. Потому что у всех террористов одна судьба»,— написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.

Валерий Транковский родился и вырос в Ленинграде. После школы поступил в Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. П. С. Попова. После окончания училища был направлен на Черноморский флот в бригаду ракетных кораблей и катеров. Позже окончил Военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге. Неоднократно был награжден государственными и ведомственными наградами.

Внедорожник офицера был взорван на улице Тараса Шевченко в Севастополе около десяти утра. Следственные органы ГСУ СКР по Крыму и Севастополю возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 (теракт и незаконный оборот взрывчатых веществ) УК РФ. По версии следствия, под днищем автомобиля было установлено самодельное взрывное устройство. В украинских СМИ теракт называют спецоперацией СБУ.

Подробнее в материале — «Капитана взорвали на суше».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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