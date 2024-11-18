И дом обрушился, и взятка не помогла

В Коми утверждено обвинительное заключение по делу бывших главы Печорского района Валерия Серова и его первого заместителя Андрея Канищева. Обоим инкриминируется получение взятки от предпринимателя за содействие бизнесу, а также злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, из-за недоработки чиновников произошло частичное обрушение старого жилого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Печорского района Республики Коми Валерий Серов

Фото: Муниципальный район Печора Бывший глава Печорского района Республики Коми Валерий Серов

Фото: Муниципальный район Печора

Сегодня прокурор Коми Николай Егоров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу экс-главы администрации Печорского района Валерия Серова и его первого зама Андрея Канищева. Материалы направлены в Печорский городской суд для рассмотрения по существу.

Как сообщила «Ъ» старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова, бывшим чиновникам предъявлено обвинение в получении взятки в крупном и особо крупном размерах, приготовлении к получению взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

В деле есть еще один обвиняемый — бывший эксперт муниципального казенного предприятия «Управление капитального строительства» (УКС), которому инкриминируется ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

«По версии следствия (дело расследовало СУ СКР по Коми), в 2021–2023 годах руководитель администрации и его первый заместитель получили взятку 6,2 млн руб. от местного предпринимателя за лоббирование его интересов при заключении и исполнении муниципальных контрактов и договоров по благоустройству города Печора,— рассказала собеседница “Ъ”.— Первый заместитель главы получил от этого бизнесмена еще и сотовый телефон за 170 тыс. руб. А эксперт УКС подписал представленные взяткодателем документы с заведомо завышенной стоимостью произведенных работ. В результате из бюджета ему, как подрядчику, необоснованно перечислено 5,4 млн руб.».

По словам госпожи Спиридоновой, руководитель администрации и его первый зам также планировали получить взятку в 2 млн руб. от другого предпринимателя, однако тот отказался платить.

Кроме того, бывший руководитель администрации Валерий Серов длительное время не принимал мер по признанию аварийными ряда многоквартирных домов, фактически непригодных для проживания.

«Один из таких домов по адресу Печорский проспект, 69 в 2024 году частично обрушился. Чудом не оказалось пострадавших и погибших»,— сообщила «Ъ» Наталия Спиридонова.

Что касается предпринимателя, обвиняемого в даче взяток и хищении бюджетных средств при исполнении муниципальных контрактов и договоров, то уголовное дело в отношении него ранее было выделено в отдельное производство. «Это стало возможным в связи с тем, что он заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве,— пояснила собеседница “Ъ”.— Вину он признал. Дело находится на рассмотрении в Печорском городском суде».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель руководителя администрации Печорского района Андрей Канищев

Фото: Официальный сайт муниципального района Печора Первый заместитель руководителя администрации Печорского района Андрей Канищев

Фото: Официальный сайт муниципального района Печора

Напомним, что Андрей Канищев в настоящее время уже отбывает десятилетний срок за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В День республики 20 августа 2022 года во время концерта на площади Печоры от удара Канищева упал со сцены звукорежиссер Виктор Фатеев. Медикам спасти его не удалось.

Что касается господина Серова, то в рамках уголовного дела он находится под стражей с октября 2023 года, однако лишен должности главы администрации района был только нынешней осенью по итогам голосования депутатов совета района. При этом в период следствия он собирался уехать служить на СВО, однако суд тогда ему отказал. Не исключено, что теперь, после внесения в законодательство последних изменений, экс-чиновнику удастся отправиться в зону спецоперации, а производство по его делу будет приостановлено.

Дарья Шучалина, Сыктывкар