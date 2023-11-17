Студента-медика из Йемена, обвиняемого в домогательствах, оставили в СИЗО

Свердловский областной суд оставил в СИЗО 21-летнего студента Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) из Йемена Каида Рами Салех Яхья, обвиняемого в домогательствах до девушек. Как сообщила пресс-служба облсуда, ранее Ленинский районный суд продлил ему арест до 6 декабря. Его адвокат подал апелляцию, она была отклонена.

Ранее студенту предъявили обвинение по ч.1 ст.132 ,п. а ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней). Его задержали в начале октября после жалобы 17-летней школьницы, которая заявляла, что молодой человек потрогал ее за ягодицы, когда она шла на занятия. Заявление на иностранного студента написали еще пять жительниц Екатеринбурга.

Изначально силовики хотели лишь оштрафовать студента за хулиганство. Однако после того, как выяснилось, что потерпевших может быть больше, глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Студенту грозит до 15 лет лишения свободы.

Мария Шараева

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