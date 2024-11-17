Помощь диабетикам втискивают в бюджет

“Ъ” изучил отзывы врачей на проект правительственной программы бесплатной медпомощи россиянам. Больше всего критики вызвали суммы, выделенные из бюджета на закупку ряда важных лекарств. Так, государство готово платить за необходимый диабетикам неоваскулген лишь 89 тыс. руб., хотя на рынке он стоит 115–120 тыс. Аналогичная ситуация с группой препаратов для лечения серьезных заболеваний, связанных с повреждением сетчатки глаза. Сосудистые хирурги и офтальмологи предупреждают, что больницы просто не смогут работать себе в убыток и граждане останутся без современного лечения. Минздрав РФ обещает «учесть все замечания».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В октябре Минздрав представил для общественного обсуждения важный документ — проект постановления правительства «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». В нем содержатся финансовые обязательства государства по лечению россиян в 2025–2027 годах. Для этого Минздрав с помощью специального механизма — клинико-статистических групп заболеваний (КСГ) — определяет стоимость медицинских услуг в каждом случае. Эти суммы компенсируют больницам из бюджета.

За месяц документ получил около 500 отзывов от врачей. Как обратил внимание “Ъ”, большинство из них касаются затрат на закупки отечественного генно-инженерного биологического препарата неоваскулген (МНН дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная). Его используют для лечения ишемии нижних конечностей (состояние, характеризующееся недостаточным притоком крови). В проекте программы госгарантий предлагается платить больницам из бюджета 89 тыс. руб. за каждый случай применения этого препарата в стационаре. Однако врачи указывают, что на рынке препарат стоит гораздо дороже, и просят поднять компенсацию до 115–120 тыс. руб. Так, сосудистый хирург Самбу Гаржилов (работает в городской клинической больнице №1 Читы) написал в отзыве, что неоваскулген фактически не имеет альтернативы в случае консервативного лечения неоперабельных пациентов — например, если критическая ишемия отягощена сахарным диабетом. Однако в 2024 году закупки препарата были урезаны администрацией больницы, поскольку его использование посчитали убыточным, пишет врач: «Если в проект не внесут коррективы, его закупки на отделение просто прекратятся. И очень много пациентов останутся без конечностей с тяжелой степенью инвалидности».

Руководитель отделения сосудистой хирургии Центра врачебной практики и реабилитации Буденновска Ольга Бурлуцкая также предупреждает о возможных последствиях: «Придется проводить ампутацию в тех случаях, когда часть конечности можно было бы спасти».

Часть комментариев посвящена недостаточному финансированию помощи по офтальмологическому профилю. Речь идет о группе инъекционных препаратов для лечения серьезных заболеваний, связанных с повреждением сетчатки (например, диабетическая ретинопатия, диабетический макулярный отек, возрастная макулярная дегенерация). Офтальмолог Константин Щукин подсчитал в отзыве, что предлагаемые на 2025 год тарифы не покрывают стоимости ни одного такого препарата. Так, раствор для внутриглазного введения ранибизумаб стоит 35,3 тыс. руб., но авторы проекта предлагают платить клиникам 18,3 тыс. руб. за его использование в круглосуточном стационаре и 15,1 тыс. руб.— в дневном стационаре. Дексаметазон в виде имплантата стоит 49,5 тыс. руб., а тарифы для разных стационаров, согласно проекту программы, составляют 34,3 тыс. руб. и 31,1 тыс. руб. Господин Щукин считает необходимым поднять тарифы КСГ «до уровня, покрывающего фактическую стоимость лекарственной терапии и дополнительных расходов как в круглосуточном, так и в дневном стационарах».

По словам врача, «это позволит обеспечивать качественную помощь пациентам с офтальмологическими заболеваниями, снизить риск прогрессирования тяжелых осложнений, приводящих к инвалидизиации по зрению».

Всероссийский союз пациентов также обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой пересмотреть тарифы. «Периферическая ишемия и заболевания сетчатки требуют новых терапевтических подходов и инновационных методов лечения, которые позволяют избежать ухудшения состояния пациента»,— подчеркивается в обращении. Вопросы компенсации стоимости препаратов высвечивают «общую проблему финансирования дорогостоящих инновационных методов лечения, особенно при ограниченном бюджете», уверены в союзе. Его сопредседатель Юрий Жулев подчеркивает, что в зоне риска находятся все россияне с сахарным диабетом: «Диабет является одной из наиболее распространенных причин потери зрения у людей трудоспособного возраста. Количество пациентов с диабетической ретинопатией и диабетическим макулярным отеком — которые грозят снижением остроты зрения вплоть до полной слепоты — значительно увеличивается с каждым годом».

Минздрав РФ заявил “Ъ”, что расчет стоимости КСГ производится «на основе усреднения затрат», что позволяет установить единый подход к оплате медицинской помощи. «Такой подход учитывает разнообразие применяемых схем лечения и способствует равномерному распределению финансовых ресурсов,— указали в ведомстве.— Таким образом указанные подходы позволяют обеспечить доступность медицинской помощи и безопасность пациентов при соблюдении финансовой устойчивости системы здравоохранения». Минздрав заверил, что «все представленные замечания и предложения по внесению изменений в проект модели КСГ будут внимательно изучены и учтены в рамках дальнейшей работы по ее совершенствованию».

Наталья Костарнова