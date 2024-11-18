Причастие с доставкой

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Традиционные конфессии выступили против запрета религиозных обрядов в жилых домах

Как выяснил “Ъ”, религиозные деятели критически относятся к внесенному в Госдуму законопроекту о запрете богослужений в многоквартирных домах. В РПЦ считают, что его принятие ставит под угрозу проведение таинств причащения и соборования для тяжелобольных верующих. Протестанты заявляют, что инициатива нарушает принцип свободы совести, закрепленный в Конституции РФ. А мусульмане указывают, что альтернативой должно стать строительство новых мечетей, поскольку именно их нехватка приводит к появлению домашних молельных помещений.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Группа депутатов фракции «Новые люди» внесла 30 октября 2024 года законопроект о запрете богослужений и иных религиозных обрядов в жилых помещениях, а также в нежилых помещениях многоквартирных домов. В пояснительной записке говорится, что сейчас в этой сфере нет никаких ограничений и это вызывает недовольство граждан: «Скопления многочисленных групп посторонних людей, не проживающих в многоквартирном доме, в том числе нелегальных мигрантов, увеличивают риски ухудшения криминогенной ситуации, провоцируют бытовые конфликты, нарушают нормы противопожарной и общественной безопасности». Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений в конце минувшей недели предварительно рассмотрел законопроект и рекомендовал совету Думы включить его в план весенней сессии.

Как выяснил “Ъ”, инициатива вызвала недовольство у представителей традиционных конфессий.

В случае принятия законопроекта «под угрозой запрета окажутся таинства причащения, соборования и другие религиозные обряды, совершаемые священнослужителями в жилых помещениях по просьбам проживающих в них граждан, в том числе тяжелобольных или находящихся при смерти», опасается руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега): «Кроме того, принятие законопроекта может привести к закрытию православных домовых храмов в нежилых помещениях многоквартирных домов». При этом она оговаривается, что «разделяет обеспокоенность авторов законопроекта относительно совершения в таких помещениях религиозных обрядов группами мигрантов, не имеющими статуса юридического лица». Как считают в Московской патриархии, это может провоцировать конфликты и нарушать нормы противопожарной и общественной безопасности. Представитель РПЦ полагает, что инициатива нуждается в доработке с учетом высказанных замечаний.

«Адвентисты категорически против этого законопроекта. Он нарушает конституционные принципы свободы совести,— считает заместитель председателя Евро-Азиатского дивизиона (отделения) Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня пастор Олег Гончаров.— Считаем, что законопроект лишь раскачает обстановку в стране, создаст почву для социальных и межконфессиональных конфликтов».

«Я понимаю опасения, связанные с собраниями сектантов экстремистских течений, но их можно отследить,— сказал “Ъ” главный раввин России Берл Лазар.— Мы можем следить за тем, что происходит внутри храма. Так же можно отслеживать и то, что происходит внутри квартиры — при условии, что она будет официальным местом, где люди собираются на религиозный обряд». По мнению господина Лазара, запрет молитвенных помещений в домах на деле помешает следить за тем, что там происходит.

Председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигулла Аширов не склонен полностью отвергать идею законопроекта: «Молельные помещения в жилых домах — это вынужденная мера из-за отсутствия мечетей. Если вместо временных молельных помещений, которые иногда создают неудобства жильцам, будут давать разрешения на строительство официальных мечетей, будет всем хорошо».

В противном случае те, кто собирается в домашних молельных помещениях, продолжат это делать, но «неофициально и бесконтрольно», предупреждает господин Аширов.

«В последние годы шумные и многолюдные мусульманские молельные помещения в жилых домах, прежде всего в Московском регионе, стали проблемой,— признает директор Института религии и политики (ИРП) Антон Игнатенко.— Во многих конфессиях та же ситуация: нехватка культовых зданий, которые и заменяют молельными помещениями в жилых домах». Господин Игнатенко рассчитывает, что законодатель проведет консультации с религиозными организациями и внесет соответствующие поправки, «как это уже произошло с исправленными и дополненными законами о доступе священнослужителей в инфекционные отделения больниц и о запрете идеологии чайлдфри».

Павел Коробов

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