Лекарства от деменции не спасли от ареста

Как стало известно «Ъ», арестованному Тверским райсудом Москвы гендиректору Фонда капитального ремонта Московской области Валерию Николову вменяется в вину получение взяток на сумму 23 млн руб. от гендиректора строительной компании «Мультисистема» Дмитрия Чалого. Последний утверждает, что платил за участие в госконтрактах по капитальному ремонту многоквартирных домов в Подмосковье. По данным «Ъ», свою вину Валерий Николов не признал и заявил, что предприниматель, в отношении которого он 40 раз обращался в правоохранительные органы и добился расторжения с которым контракта на сумму свыше 1,2 млрд руб., его оговаривает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда Гендиректор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

По информации «Ъ», 50-летний Валерий Николов был задержан 10 ноября в столичном аэропорту Шереметьево, откуда собирался вылететь за границу. Причем первоначально был оформлен его привод «за уклонение от явки» в ГСУ СКР по Московской области, которое еще 17 июля возбудило уголовное дело по факту получения взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ) заместителями Валерия Николова — Александром Захаровым и Мстиславом Дымничем — от гендиректора ООО «Мультисистема» Дмитрия Чалого.

В одно производство с этим делом объединили еще два, в которых в качестве получателя взяток помимо Александра Захарова и арестованного еще 19 июля Мстислава Дымнича впоследствии признавшего вину, уже фигурировал Валерий Николов вместе с посредником по фамилии Кравченко. 10 ноября следователи допросили главу фонда как свидетеля, провели его очную ставку с взяткодателем, а поздно вечером 12 ноября официально задержали и предъявили обвинение в двух эпизодах взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет колонии).

Следствие полагает, что с 16 по 31 июля 2020 года Дмитрий Чалый несколькими траншами передал Александру Захарову и Мстиславу Дымничу взятки на общую сумму 10 млн руб., которые предназначались Валерию Николову. А с ноября 2020 года по декабрь 2022-го, полагает ГСУ СКР, предприниматель передал Валерию Николову, Александру Захарову и Мстиславу Дымничу через посредника Кравченко в общей сложности еще 13 млн руб. Согласно материалам дела, деньги бизнесмен платил за «покровительство» при заключении с его фирмой договоров по капитальному ремонту многоквартирных домов в Подмосковье, а также за «лоббирование интересов ООО "Мультисистема"» при заключении и исполнении контрактов на предоставление услуг видеотрансляции с подрядными организациями Фонда капремонта.

По данным «Ъ», Валерий Николов вину не признал и заявил, что взяток от Дмитрия Чалого не получал.

По мнению фигуранта, предприниматель оговаривает его, так как ранее он сам инициировал около 40 обращений в правоохранительные органы, требуя возбудить в отношении Дмитрия Чалого уголовное дело за неисполнение обязательств по госконтрактам стоимостью более 1,2 млрд руб. (контракты в итоге были расторгнуты). Стоит отметить, что ООО «Мультисистема», по данным «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время проходит процедуру банкротства и внесено в реестр недобросовестных поставщиков. Валерий Николов сообщил следователям, что готов пройти «детектор лжи».

Ходатайствуя 14 ноября о его аресте, представитель ГСУ СКР по Московской области ссылался на то, что обвиняемый пытался скрыться и, находясь на свободе, может помешать расследованию. Согласно приобщенному к делу оперативному рапорту сотрудника ФСБ, у обвиняемого имеются родственники в Израиле и на Украине, а сам Валерий Николов обладает «обширными связями» в государственных, судебных и правоохранительных органах.

«После дачи показаний на Николова обвиняемый Чалый сообщил, что ему стали поступать звонки с угрозами физического устранения»,— заявил следователь.

Данные доводы трое защитников фигуранта посчитали голословными, заметив, что по заявлению Дмитрия Чалого об угрозах проверка даже не проводилась. Кроме же слов бизнесмена о причастности чиновника к коррупции, других доказательств в деле нет. «Как в своих показаниях, так и на очной ставке Чалый сообщил, что давал взятки заместителям Николова и лишь подозревает, что деньги затем передавались ему. Достоверно об этом он не знал»,— заявил один из адвокатов чиновника Игорь Аксенов.

Защита просила ходатайство следствия отклонить, ссылаясь на то, что задержанный является инвалидом второй группы, а также страдает целым рядом тяжелых заболеваний, среди которых сахарный диабет, гипертоническая болезнь третьей степени, атеросклероз, энцефалопатия и острое нарушение мозгового кровообращения. К делу были приобщены сведения о многочисленных наградах обвиняемого, а также благодарственных письмах, в том числе от президента России и Совета федерации.

В качестве альтернативы заключению под стражу адвокаты предложили залог в размере 20 млн руб., домашний арест, запрет определенных действий или личные поручительства, в тои числе вице-губернатора Московской области Евгения Храмушина и бойца смешанных единоборств Али Багаутинова.

Просьбу адвокатов о домашнем аресте поддержала и прокурор, отметившая, что Валерий Николов еще с июля текущего года знал об уголовном деле и обвинении в совершении преступления «в составе организованной группы», однако не скрылся. Представленный следствием допрос врача-терапевта, по ее мнению, нельзя считать медицинским заключением, и он не опровергает доводы защиты о наличии у обвиняемого серьезных болезней, препятствующих заключению под стражу.

Сам Валерий Николов опроверг доводы следствия о том, что он пытался сбежать, и заявил, что никогда повесток на допрос не получал. По его версии, он поехал в очередной отпуск.

«Хоть бы раз по повестке вызвали, я бы пришел даже и без повестки!» — возмутился задержанный, подтвердив проблемы со здоровьем и сообщив, что принимает препараты от деменции.

Фигурант посетовал, что ему нельзя есть ничего углеводосодержащего, а также мясо и птицу, а потому в ИВС он практически голодал. Обвиняемый также просил оставить его на воле.

Однако следователь сообщил, что Валерий Николов «проверяется на совершение ряда других коррупционных преступлений, а также хищений денег, направленных на восстановление жилья после СВО на новых территориях». В итоге суд просьбу следствия удовлетворил, заключив обвиняемого в СИЗО до 12 января.

Защита намерена обжаловать это решение. «Суд необоснованно отказал нам в допросе специалиста в области судебной медицины, явившегося на заседание,— сказал “Ъ” один из защитников обвиняемого.— Ранее он был ознакомлен с медицинскими документами Николова и подтвердил наличие у него двух заболеваний, подпадающих под перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей».

Также, по мнению адвоката, суд не учел многочисленные документы, положительно характеризующие фигуранта, наличие у него государственных и правительственных наград, инвалидности и статуса участника СВО, который тот получил за восстановление жилья в ЛНР и ДНР. Ранее в суде адвокат назвал своего подзащитного «образцово-показательным гражданином». При этом, по данным адвокатов, заявитель Чалый является фигурантом целого ряда уголовных дел.

Мария Локотецкая