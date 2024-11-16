Меликов попросил правительство запретить майнинг в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к правительству с просьбой запретить майнинг криптовалют в регионе, сообщила пресс-служба правительства региона. Запрет господин Меликов попросил ввести до того момента, когда в республике стабилизируется ситуация в электросетевом комплексе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

С 1 ноября в России вступил в силу закон о легализации майнинга криптовалют. В сообщении пресс-службы правительства, которое цитирует «РИА Новости», поясняется, что заперт на майнинг после принятия соответствующего закона может приниматься только на территории отдельных субъектов. Обращение к правительству о запрете майнинга в Дагестане уже подписано Сергеем Меликовым.

Решение главы республике в пресс-службе объяснили резким ростом энергопотребления, которое изнашивает региональное электросетевое оборудование в регионе. «Быстрое и бесконтрольное развитие майнинга криптовалюты в Дагестане стало дополнительным негативным фактором. Так называемые майнинг-фермы приводят к еще большему дефициту электроэнергии, что сказывается на качестве и надежности электроснабжения дагестанских потребителей»,— говорится в сообщении.

Накануне, 15 ноября, «Ъ» узнал, что правительство планирует с 1 декабря запретить майнинг криптовалют в республиках Северного Кавказа, в отдельных городах и районах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, а также на территории Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей. Запрет предлагается ввести на период до 15 марта 2031 года.

Закон о легализации майнинга криптовалют действует в России с 1 ноября. В тот же день правительство установило лимит электропотребления для незарегистрированных майнеров 6 тыс. кВт•ч в месяц. Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак сообщал, что в некоторых регионах майнинг будет запрещен в связи с энергодефицитом.

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