Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Меликов попросил правительство запретить майнинг в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к правительству с просьбой запретить майнинг криптовалют в регионе, сообщила пресс-служба правительства региона. Запрет господин Меликов попросил ввести до того момента, когда в республике стабилизируется ситуация в электросетевом комплексе.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

С 1 ноября в России вступил в силу закон о легализации майнинга криптовалют. В сообщении пресс-службы правительства, которое цитирует «РИА Новости», поясняется, что заперт на майнинг после принятия соответствующего закона может приниматься только на территории отдельных субъектов. Обращение к правительству о запрете майнинга в Дагестане уже подписано Сергеем Меликовым.

Решение главы республике в пресс-службе объяснили резким ростом энергопотребления, которое изнашивает региональное электросетевое оборудование в регионе. «Быстрое и бесконтрольное развитие майнинга криптовалюты в Дагестане стало дополнительным негативным фактором. Так называемые майнинг-фермы приводят к еще большему дефициту электроэнергии, что сказывается на качестве и надежности электроснабжения дагестанских потребителей»,— говорится в сообщении.

Накануне, 15 ноября, «Ъ» узнал, что правительство планирует с 1 декабря запретить майнинг криптовалют в республиках Северного Кавказа, в отдельных городах и районах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, а также на территории Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей. Запрет предлагается ввести на период до 15 марта 2031 года.

Закон о легализации майнинга криптовалют действует в России с 1 ноября. В тот же день правительство установило лимит электропотребления для незарегистрированных майнеров 6 тыс. кВт•ч в месяц. Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак сообщал, что в некоторых регионах майнинг будет запрещен в связи с энергодефицитом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Майнинг, мы тебя не добудем».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...