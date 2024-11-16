Миллионы из воздуха

Три десятка банковских счетов было обнаружено у замдиректора небольшой структуры Росприроднадзора, проводящей исследования и анализы воздуха, воды и почвы. На них оказалась сумма, эквивалентная доходам всех членов семьи чиновницы за три года. Незадекларированные деньги она назвала наследством, полученным от матери. Законность получения доходов последней была обеспечена справкой нотариуса из Армении, которой суд не поверил, конфисковав активы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Претензии к Юлии Богомоловой, заместителю гендиректора ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу» (ЦЛАТИ по ЦФО), возникли по результатам его проверки Генпрокуратурой.

Надо отметить, что в состав ЦЛАТИ входят 16 филиалов в субъектах ЦФО и четыре лабораторных центра в Московской области. Каждый оснащен приборами и оборудованием — как стационарным, так и мобильным — для проверок воды (питьевой, природной, сточной), атмосферного воздуха, промышленных выбросов, почвы, отходов производства и проч.

Надзор установил, что чиновница, декларируя свое и супруга имущество, не указала 29 счетов в кредитных учреждениях, а кроме того, по собственному усмотрению назначала и выплачивала премии брату, работавшему в ЦЛАТИ.

Между тем только на счета фигурантки в ВТБ за 2022 год, установили проверяющие, поступило более 53,5 млн руб., что, по их данным, превышает официальные доходы всех членов семьи госпожи Богомоловой за три года. По результатам проверки летом 2023 года госпожа Богомолова написала заявление об увольнении, которое удовлетворили.

А уже к бывшей чиновнице в Дорогомиловский райсуд Москвы Генпрокуратурой был подан иск об обращении в доход государства средств, которые она скрыла от декларирования. Ей документально удалось подтвердить законность происхождения 20 млн руб. Остальная сумма, по версии дамы, была получена ею в наследство от матери.

Свидетель со стороны ответчицы сообщила, что ее родственница оказывала экономические, финансовые и консалтинговые услуги, а кроме того, периодически получала деньги и драгоценности от знакомых из Армении.

Последние даже представили заявление, нотариально заверенное в этой стране, из которого следовало, что, помимо подарков от матери, чиновнице были переданы 10 млн руб. Однако суд его не принял, потому что не оказалось данных о том, что именно средства, имеющие ереванское происхождение, оказались на вызвавших вопросы счетах.

Данные о том, что мать ответчицы всю жизнь откладывала деньги, чтобы обеспечить вначале хорошее образование, а затем и жизнь детей, также вызвали вопросы у суда, поскольку документально никак не подтверждались.

В результате суд решил, что, скрывая данные о своих счетах и хранящихся на них средствах, госпожа Богомолова «систематически нарушала установленные для чиновников запреты и ограничения», совершив коррупционное правонарушение.

Иск прокуратуры был удовлетворен в полном объеме, а Мосгорсуд, в котором ответчица обжаловала решение суда первой инстанции, оставил его в силе.

Николай Сергеев