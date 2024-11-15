Главные новости за 15 ноября. Сочи

АО «ФПК» назначило дополнительный поезд №575/576 Саратов — Имеретинский курорт на период новогодних праздников.

ФГБУ «Объединенный санаторий "Сочи"» Управления делами президент РФ ищет поставщика мяса за 17,9 млн руб.

Группа «Мантера» опубликовала результаты масштабного кадрового исследования, охватившего 12 бизнес-единиц компании. Штат сотрудников группы вырос более чем на 160% за 10 лет.

В Краснодарском крае 10 городов получат мастер-планы. В перечень населенных пунктов и агломераций для подготовки мастер-планов и планов комплексного социально-экономического развития включены Сочи, Краснодар, Ейск, Туапсе, Новороссийск, Крымск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск и Геленджик. Первые пять городов включены в список по инициативе администрации региона, остальные — по предложению федерального Минстроя.

В Сочи медианная арендная ставка долгосрочной аренды по всем типам квартир в Сочи по итогам октября достигла 50 тыс. руб. Спрос на долгосрочную аренду на курорте в октябре 2024 года вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

В Сочи на рынке недвижимости ожидается дисконтирование в пределах 15–20% в 2025 году. Непосредственно снижения стоимости жилья при этом не прогнозируют, цены остаются «перегретыми».

За 10 месяцев 2024 года МУП «Сочиавтотранс» перевез порядка 15,6 млн пассажиров. Это 26% от общего числа перевезенных пассажиров.

Власти Сочи предупредили владельцев автомобилей о том, что с улиц будут эвакуировать машины, мешающие крестному ходу. Мероприятие состоится в ближайшее воскресенье, 17 ноября.

В Сочи средняя стоимость приготовления порции борща составляет 62,45 руб. По Краснодарскому краю ценник достигает 84,5 руб.