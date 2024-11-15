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Сочи и еще девять городов Кубани получат мастер-планы

В Краснодарском крае 10 городов получат мастер-планы. В перечень населенных пунктов и агломераций для подготовки мастер-планов и планов комплексного социально-экономического развития включены Сочи, Краснодар, Ейск, Туапсе, Новороссийск, Крымск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск и Геленджик. Первые пять городов включены в список по инициативе администрации региона, остальные — по предложению федерального Минстроя, сообщает «Ведомости Юг» со ссылкой на департамент архитектуры и градостроительства региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Мастер-план разработают также для Белореченска. Он вошел в список территорий, где документ самостоятельно разработает инвестор, которым выступает компания «Еврохим».

Уже разработан мастер-план для создания пляжного семейного курорта «Новая Анапа» в районе станицы Благовещенской. С соответствующей инициативой ранее выступило АО «Корпорация "Туризм.РФ"». В Новороссийске документ создадут при финансовой поддержке ГК «Дело». Договоренности достигли годом ранее на ПМЭФ.

Мастер-план — это документ, в котором содержатся сведения о местоположении, площади и границах территории для развития, перечень объектов капитального строительства, а также зданий, подлежащих сносу и реконструкции, включая многоквартирные дома. Такой проект может стать основанием для актуализации документов территориального планирования.

В середине октября «Ъ-Сочи» сообщал, что проект Правил землепользования и застройки Сочи отправили на доработку. Предложения по проекту подготовили эксперты, депутаты Горсобрания курорта, общественники. После внесения изменений вновь проведут публичные слушания.

Вячеслав Рыжков

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