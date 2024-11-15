Средняя стоимость аренды квартиры в Сочи составила 50 тысяч рублей

В Сочи медианная арендная ставка долгосрочной аренды по всем типам квартир в Сочи по итогам октября достигла 50 тыс. руб. Об этом пишут «Кубанские Новости» со ссылкой на исследование «Яндекс Аренды». Сервис расширил географию присутствия и начал работать в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Руководитель сервиса Роман Жуков заявил, что рынок долгосрочной аренды в Сочи отличает высокий уровень спроса – не только среди местных жителей, но и среди представителей других регионов. Благодаря теплому климату и близости к морю город становится одним из популярных мест для переезда, заявил господин Жуков.

Спрос на долгосрочную аренду на курорте в октябре 2024 года вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Почти треть потенциальных арендаторов жилья в Сочи – жители Московского региона. Еще 31% съемщиков – жители Кубани. Также квартиры для долгосрочной аренды в городе рассматривают и жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (9,8%), Свердловской (3,1%) и Новосибирской областей (2,6%).

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте на 28,79% упал спрос на частные дома. Цены на них также снижаются. Эксперты предполагают, что покупательский интерес может переместиться в сторону квартир и апартаментов.

Вячеслав Рыжков