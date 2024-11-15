С начала года «Сочиавтотранс» перевез 15,6 млн пассажиров

За 10 месяцев 2024 года МУП «Сочиавтотранс» перевез порядка 15,6 млн пассажиров. Это 26% от общего числа перевезенных пассажиров, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ

По итогам 2024 года прогнозный пассажиропоток составит 18,7 млн пассажиров, что на 14,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Также в «Сочиавтотрансе» рассказали, что в нынешнем году получили 76 автобусов большого класса, 45 автобусов среднего класса и девять электробусов.

«Подвижной состав полностью соответствует нормам безопасности пассажирских перевозок и всем требованиям безбарьерной среды, укомплектован валидаторами для бескондукторной оплаты проезда, системой подсчета пассажиропотока, датчики пассажиропотока расположены в проеме каждой пассажирской двери, климат-контролем салона автобуса, USB-розетками в салоне автобуса, видеонаблюдением, а также автоинформаторами. Предусмотрено четыре места для сидения лиц приоритетной категории и пассажиров из числа маломобильных групп населения. Имеется откидная аппарель для посадки и высадки пассажиров из числа маломобильных групп населения. Автобусы оснащены автоматической системой обнаружения и тушения пожара»,— рассказали на предприятии.

Среди ключевых решений и изменений, которые произошли на предприятии в 2024 году, в «Сочиавтотрансе» выделили повышение заработной платы водительскому составу и реорганизацию в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 года №485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"», Федеральным законом от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции». Также предприятие начало заниматься работой по эвакуации транспорта с улиц Сочи.

Вячеслав Рыжков