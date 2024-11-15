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Порция борща в Сочи стоит в среднем 62,45 рублей

В Сочи средняя стоимость приготовления порции борща составляет 62,45 руб. По Краснодарскому краю ценник достигает 84,5 руб., пишет «КП-"Кубань"» со ссылкой на исследование сервиса «Едадил»

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Кубанский борщ — это культовое блюдо южной кухни, в состав которого входят свежие овощи и мясной бульон. Основные ингредиенты традиционно включают свеклу, капусту, мясо, картофель, помидоры, лук и морковь. Для усиления вкуса добавляют болгарский перец и иногда баклажаны. Стоимость была рассчитана с учетом скидок», – рассказали аналитики.

Наиболее высокий ценник по краю в Анапе – 114,4 руб. за порцию борща. Самый бюджетный вариант в Новороссийске – 59,4 руб. За городом-героем идет Сочи. В Краснодаре стоимость порции борща составляет 72,42 руб. Среди городов, где ценник наиболее высокий, – Славянск-на-Кубани, Туапсе, Геленджик и Ейск. Цены на продукты учитывались с учетом скидок, доступных в приложении «Едадил».

Ранее «Ъ-Сочи» провел исследование и выяснил, сколько стоит порция оливье в Сочи и Краснодарском крае. Стоимость салата на курорте составляет в среднем 218,86 руб. за 800 граммов. Это на 6,4% больше, чем в среднем по региону (205,66 руб.).

Вячеслав Рыжков

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