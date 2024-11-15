Президентский санаторий в Сочи ищет поставщика мяса за 18 млн рублей

ФГБУ «Объединенный санаторий "Сочи"» Управления делами президент РФ ищет поставщика мяса за 17,9 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В описании предмета закупки сказано, что учреждение ожидает поставки разновидностей мяса баранины, говядины, свинины. Также санаторий хочет, чтобы поставщик предоставил пельмени, хинкали, чевапчичи, фаршированные перцы, чебуреки и другие блюда. Всего в описании 37 наименований: рульки, отрубы, языки и другие части животных.

К каждому наименованию приложены требования. К примеру, свиная грудинка должна быть упакована блоками, поставляется замороженной, цвет бледно-розовый или бледно красный с прослойками жира молочно-белого цвета. Хинкали должны быть изготовлены из говядины и свинины с добавлением зелени, приправ и специй. Масса одной штуки 80–100 грамм.

Всего учреждение ожидает почти 30 тонн мяса. Закупка опубликована 14 ноября 2024 года. Заявки потенциальные исполнители могут подать до 22 ноября.

«Ъ-Сочи» писал, что в конце октября ФГБУ «Объединенный санаторий "Сочи"» Управления делами президент РФ искал поставщика сыров за 6,5 млн руб. В учреждении запросили поставку почти 5 тыс. кг сыра. Стоимость контракта превышает 6,5 млн руб.

Вячеслав Рыжков