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Президентский санаторий в Сочи ищет поставщика мяса за 18 млн рублей

ФГБУ «Объединенный санаторий "Сочи"» Управления делами президент РФ ищет поставщика мяса за 17,9 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В описании предмета закупки сказано, что учреждение ожидает поставки разновидностей мяса баранины, говядины, свинины. Также санаторий хочет, чтобы поставщик предоставил пельмени, хинкали, чевапчичи, фаршированные перцы, чебуреки и другие блюда. Всего в описании 37 наименований: рульки, отрубы, языки и другие части животных.

К каждому наименованию приложены требования. К примеру, свиная грудинка должна быть упакована блоками, поставляется замороженной, цвет бледно-розовый или бледно красный с прослойками жира молочно-белого цвета. Хинкали должны быть изготовлены из говядины и свинины с добавлением зелени, приправ и специй. Масса одной штуки 80–100 грамм.

Всего учреждение ожидает почти 30 тонн мяса. Закупка опубликована 14 ноября 2024 года. Заявки потенциальные исполнители могут подать до 22 ноября.

«Ъ-Сочи» писал, что в конце октября ФГБУ «Объединенный санаторий "Сочи"» Управления делами президент РФ искал поставщика сыров за 6,5 млн руб. В учреждении запросили поставку почти 5 тыс. кг сыра. Стоимость контракта превышает 6,5 млн руб.

Вячеслав Рыжков

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